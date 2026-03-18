Take-Two-sjef sier det er en "latterlig" idé at AI kan skape Grand Theft Auto VI

Det var mange som sperret opp øynene da Nvidia i går viste frem sin DLSS 5-teknologi, som blant annet kan gjenskape ansiktene til spillkarakterer på nytt. I sanntid kan originalen erstattes med noe mange har sammenlignet med et Snapchat-skjønnhetsfilter, og som i beste fall kan beskrives som veldig generisk - en utvikling som førte til en strøm av parodiske innlegg fra utviklere.

Men det er åpenbart ingen tvil om at AI er i ferd med å bli en integrert del av spillutviklingen. Mange utviklere ser likevel ut til å se på det som et verktøy for å få fart på prosessene, og ønsker ikke at AI skal generere verken ideer eller gameplay. Noen håper imidlertid at spillutvikling vil bli utrolig enkelt, slik at du med et tastetrykk kan skape den neste store greia.

En person som ikke tror på dette konseptet i det hele tatt, er Take-Two-sjef Strauss Zelnick. I et intervju med The Game Business forklarer han at det er direkte latterlig å tro at AI kan skape noe som Grand Theft Auto VI, og sier at det i beste fall bare er bra for å skape enklere engangsprodukter, og legger til at han ikke er det minste bekymret for at andre kan konkurrere med dem takket være AI :

"Ikke det minste. Det finnes allerede massevis av teknologi der ute som gjør det mulig for folk å lage videospill, og som et resultat av dette blir det laget tusenvis av videospill hvert år. Likevel er det nesten utelukkende de store underholdningsselskapene som står for suksessene, og av og til en indie, som generelt sett er godt finansiert og ganske robust i seg selv."

Han fortsetter med å gi et eksempel på hvordan han ser på verk skapt av AI, som han mener i beste fall er bra for litt moro skyld, snarere enn noe varig :

"Forestillingen om at nye verktøy skulle gjøre det mulig for en enkeltperson å trykke på en knapp og generere en hit og bringe den til mange millioner forbrukere over hele verden, er en latterlig forestilling. Det har aldri vært tilfelle med underholdning. Akkurat nå [innen musikk] finnes det programmer som lar deg sende ut en melding og få en profesjonelt innspilt sang spyttet ut igjen. Det høres ut som en sang, men jeg utfordrer deg til å lytte til den mer enn én gang. Den er flott å sende som et gratulasjonskort til partneren din på bursdagen, men det er omtrent det."

Zelnick avslutter senere det interessante intervjuet med å si at AI rett og slett ikke kan erstatte mennesker når det gjelder å skape tidløse og innovative verk, siden det er noe som til syvende og sist "krever menneskelig engasjement og kreativitet."

Hva er ditt eget syn på produkter skapt av kunstig intelligens? Kan de måle seg med hva kreative hoder er i stand til?