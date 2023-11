Take-Two-sjef: Spill bør prises i henhold til hvor mye tid du får ut av dem

HQ

Underholdning bør koste mye penger, mener Take-Two-sjef Strauss Zelnick, som under et møte med investorer delte sitt syn på bransjen og hvor den kan være på vei i nær fremtid. Han nevnte at mye handler om hvilken verdi kunden føler at de får ut av et produkt, og at spillerne i fremtiden bør ta betalt per time. sa Zelnick:

"Når det gjelder prising av underholdningsprodukter, er algoritmen i utgangspunktet verdien av forventet bruk av underholdning, det vil si verdien per time multiplisert med antall forventede timer pluss terminalverdien som kunden oppfatter at han eller hun får ved å eie produktet, og ikke ved å leie det eller abonnere på det. Og du vil se at dette gjelder for alle typer underholdningsprodukter. I henhold til denne standarden er prisene våre fortsatt svært lave, fordi vi tilbyr mange timer med underholdning. Det betyr ikke nødvendigvis at bransjen har prismakt eller ønsker å ha prismakt. Men det er en stor verdi som tilbys."

Zelnick var også inne på at bransjen i dag tilbyr enorm verdi i forhold til pris for kundene, og at spill generelt er for billige. En oppfatning han også har delt ved tidligere anledninger. Og med GTA VI rundt hjørnet, eller i det minste en første trailer, kan man lure på hvordan prismodellen for det spillet vil se ut med tanke på hva selskapets ledelse mener.

Synes du at dagens spill gir god valuta for pengene, eller er de til og med for billige? Kunne du tenke deg å betale per spilletime?

Takk, Exputer.