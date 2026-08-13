Take-Two-sjefen forklarer hvorfor forhåndsbestillingstallene for « Grand Theft Auto VI ennå ikke er offentliggjort

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I forrige uke holdt Take-Two sin siste finansielle resultatrapport. I dagene før ble det bekreftet når vi endelig skulle få et grundig innblikk i « Grand Theft Auto VI , men folk hadde allerede lagt inn forhåndsbestillinger på et spill vi har sett to trailere fra.

Hvor mange har forhåndsbestilt spillet? Vi vet ikke nøyaktig, siden Take-Two-sjef Strauss Zelnick ikke ønsker å oppgi tallet ennå. Som han sa til Jason Schreier i Bloomberg, skyldes det hovedsakelig at selskapet ikke vet hvordan de skal tolke tallene de ser. «Den enorme etterspørselen etter forhåndsbestillinger vi har sett hittil, kan skyldes at salg som ellers ville ha skjedd etter hvert, er blitt fremskyndet», sa Zelnick, og la til at «de rå tallene potensielt kan være misvisende», på grunn av hvordan de kan påvirke fremtidig salg.

Det Zelnick sier, er at Take-Two ikke ønsker å avsløre forhåndsbestillingstallene akkurat nå, fordi de i bunn og grunn kan påvirke salgstallene senere. De kan få den enorme etterspørselen ved lanseringen til å virke litt mindre betydningsfull, siden så mange allerede har kjøpt sine eksemplarer.

Uansett kan vi nok forvente at nyhetsstrømmen om GTA vil avta litt, i hvert fall frem til om to uker fra i dag, når Rockstar gir oss en grundigere titt på spillet.