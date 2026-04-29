Take-Two-sjefen om potensialet for mer L.A. Noire

Rockstar tjener kanskje masse penger på Grand Theft Auto og Red Dead Redemption, men det finnes fans som med glede husker tilbake til tiden for over ti år siden, da May Payne 3, Bully og L.A. Noire også var en del av de store franchisene.

På en nylig konferanse for videospilledere (via IGN) tok Take-Twos administrerende direktør Strauss Zelnick opp muligheten for mer L.A. Noire. Han gikk ikke så langt som til å si at vi offisielt får en oppfølger eller noe sånt, men han kommenterte at Rockstar alltid ser på sine eldre IP-er.

"Generelt ser vi på å gjøre noe i fremtiden med all vår intellektuelle eiendom. Det er ingenting å kunngjøre på L.A. Noire spesifikt, og hvis det var, ville det være Rockstar som kunngjorde det, ikke jeg. Men uansett, når det gjelder vår eldre IP, ser teamene alltid på hva vi har, og vi tenker alltid på det. Spørsmålet er om vi til enhver tid har et team som er lidenskapelig opptatt av å jobbe med det?" sa Zelnick.

Siden L.A. Noires utvikler Team Bondi gikk konkurs i 2011, har det vært en del av Rockstar Studios. Utviklingsstaben jobber fortsatt, og så sent som i fjor visste vi også at Rockstar ansatte teamet som var ansvarlig for å gi ut L.A. Noire på nytt. Det er lite sannsynlig at vi får høre noe stort i år, ettersom Rockstar fokuserer på Grand Theft Auto VI. Men hvis ventetiden på fremtidige utgivelser blir for lang, er det alltid hyggelig å ha et ikke-GTA- eller Red Dead-spill der ute i blandingen.