Take-Two-sjefen roser den utvidede forhåndsvisningen av « Grand Theft Auto VI på Netflix: «Jeg har bare gode ting å si om Netflix

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I forrige uke fikk vi endelig en offisiell uttalelse fra Rockstar om når vi ville få se mer av « Grand Theft Auto VI. En utvidet forhåndsvisning er planlagt å komme om bare noen få uker, den 27. august. Men hvis du vil se den akkurat når den sendes kl. 20:00 BST/21:00 CEST, må du se den utvidede traileren via Netflix.

I et nylig intervju med Take-Two-sjef Strauss Zelnick spurte IGN om Netflix-«eksklusiviteten» rundt traileren. Zelnick beskrev det som en beslutning fra Rockstar, men han virker uansett svært begeistret for det. «Jeg tror Rockstar mente at en lansering på Netflix ville være en flott måte å vise frem den utvidede traileren på. Seks timer senere vil den være tilgjengelig på Rockstars YouTube-kanal, og jeg tror den til slutt vil bli tilgjengelig på mange andre plattformer. Og jeg tror dette er et eksempel på at Rockstar prøver ut nye ting og markedsfører spillet, og jeg håper det kommer mye mer», sa Zelnick.

«Jeg har bare gode ting å si om Netflix. Hvis du ikke abonnerer på Netflix, bør du absolutt gjøre det. Og når det gjelder selve traileren, kommer den snart nok til at jeg lar dere trekke egne konklusjoner. Jeg er sikker på at dere kommer til å se den, for det gjør alle,» fortsatte han.

I løpet av helgen var det mye diskusjon på nettet om Netflix’ «eksklusivitet» på traileren. Selv om det allerede finnes hundrevis av millioner Netflix-abonnenter, er det også folk som gjerne vil se hva GTA VI har å by på uten å måtte betale en avgift. Traileren kommer riktignok ut på YouTube, men innen det skjer, kan det meste av innholdet allerede være på nettet takket være folk som deler sine inntrykk etter å ha sett den på Netflix.

De siste årene har Netflix satset på å streame store begivenheter. De fleste av disse har vært knyttet til sport, men når det gjelder den utvidede forhåndsvisningen av Grand Theft Auto VI, ser det ut til at lanseringen av traileren vil vekke nok oppmerksomhet til å fortjene en plass på linje med WrestleMania og de nyeste kampene i oktogonen.