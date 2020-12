Take-Two-sjef sier at spill vil være fotorealistiske om ti år

Du ser på Annonser

Selv om grafikk ikke er alt så er det likevel noe som utviklere verden over fokuserer mye på. Via realistisk grafikk oppnås i visse tilfeller mer innlevelse, og der er fotorealisme det ambisiøse endemålet.

Men når når vi egentlig det punktet hvor det overhodet er mulig? Akkurat det er det ofte mye snakk om, og spør man Take-Two CEO Strauss Zelnick, er det ikke så altfor lenge til. I et intervju med GamesIndustry sier Zelnick at han tror det vil være mulig om ti år:

"Some of what we do now looks a lot like live-action, but it's still animation. In 10 years, you'll have the option if you want to make things that look completely realistic, all done inside a computer, never mind all the other advances technology will enable."

Han refererer nok til NBA 2K-serien, som pusher grensene for grafisk realisme i dag. Tror du at vi kan nå fotorealisme om 10 år?