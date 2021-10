Take-Two-sjef sier at Xbox Game Pass har over 30 millioner abonnenter

HQ

Microsoft oppdaterer ikke ofte om hvor mange aktive abonnenter deres Game Pass-tjeneste har. Faktisk er det siste offisielle tallet fra januar 2021, og det er på 18 millioner abonnenter. Naturligvis har tjenesten vokst en del siden da, men hvor mye?

Det viser seg at det kan ha nesten doblet seg. Det mener Take-Two CEO Strauss Zelnick i hvert fall. Han har sagt til The Wrap at det er omtrent 30 millioner abonnenter i dag.

"I think last time we checked, we got around 30 million subs, Phil, right? Something like that?"

Phil Spencer ville dog ikke bekrefte det nye tallet. I stedet poengterte han bare at den seneste offisielle utmeldingen var 18 millioner.