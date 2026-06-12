Takk for minnene: Et tilbakeblikk på 12 år med Destiny og de 10 øyeblikkene som preget min Guardian

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Gjennom årene har det vært spill jeg har brukt ufattelige mengder tid og energi på. For det meste har disse spillene vært flerspilleropplevelser der jeg har knyttet bånd og fått kontakt med venner gjennom tenårene og under pandemien, noen av dem mainstream-giganter som Call of Duty og andre mer obskure suksesser som av en eller annen grunn appellerte til oss, for eksempel Smite. Men disse spillene gikk opp og ned i takt med livet mitt, med høydepunkter og perioder hvor de bleknet i minnet når noe annet fanget oppmerksomheten min. Unntaket fra dette, i hvert fall siden 2014, var Destiny.

Jeg skal slå sammen Destiny 1 og 2 til én samlet helhet for denne turen ned minneveien, ettersom det første spillet ble lansert, fikk et par utvidelser og så noen år senere utviklet seg til Destiny 2, som nå nærmer seg niårsdagen. Siden båndene mellom disse to spillene er svært tette – jeg har brukt den samme Hunter Exo Guardian i nesten 12 år – føles det som en sammenhengende opplevelse, selv om det ikke er helt sant. Det er av denne grunn at Destiny har formet livet mitt på en måte ingen andre spill har gjort, eller sannsynligvis noensinne vil kunne gjøre. Det har vært en fast del av livet mitt i over et tiår, og eventyret mitt startet da jeg nettopp hadde fylt 16, var ferdig på videregående og begynte på Sixth Form (som i praksis er en skolebasert høyskole). Jeg var fortsatt en ung oppkomling, med glød i øynene og klar til å erobre verden, og når jeg ser tilbake på den tiden, lurer jeg på hvordan jeg ville ha reagert hvis jeg visste at karakteren jeg skapte en skjebnesvanger septemberkveld i 2014 på en relativt ny Xbox One, fortsatt ville spille en viktig rolle i livet mitt 12 år senere. Så mye har endret seg gjennom årene, men en av de få tingene som har forblitt en konstant, er min fryktløse Exo-kriger med den røde krigsmalingen over venstre øye.

Poenget er at Destiny har satt sitt preg på meg på en måte som ingen andre spill noensinne har klart, og jeg kan ikke forestille meg at det noen gang vil komme noe som har bare en brøkdel av den innflytelsen Bungies univers har hatt på meg gjennom årene. Naturligvis merker du sikkert at jeg er litt skuffet over måten « Destiny 2 » har slitt på gjennom årene, og denne skuffelsen nådde et høydepunkt da Bungie bestemte seg for å trekke stikket på fremtidig støtte for spillet uten noen klar vei fremover for universet i sikte heller. Det var en ganske hjerteskjærende situasjon, nesten som å måtte avlive et sykt, gammelt kjæledyr – en situasjon der du vet at dette måtte skje, selv om du egentlig ikke vil at det skal skje. Men jeg er ikke her i dag for å klage og sutre over Destiny 2s undergang, Bungies feiling eller hvordan Sony har håndtert hele denne situasjonen. Nei, formålet med denne artikkelen er ganske enkelt å se tilbake på det gode, fremheve mine 10 favorittøyeblikk fra min tid i Destiny, og ta farvel med dette virkelig fantastiske spillet på en måte det fortjener.

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A Guardian Rises

Det er navnet på den første oppdraget Destiny 1-spillere noensinne opplevde. Det var en oppvåkning som rommet så mye potensial, med Destiny som kom på et tidspunkt hvor flerspillerspill på konsoller bare i liten grad hadde forsøkt å omfavne slike ambisiøse MMO-egenskaper. Å høre den fantastiske musikken og se landskapet i det gamle Russland foran deg, alt mens de subtile og noe robotaktige tonene til Peter Dinklage som Ghost (skuespilleren fra Game of Thrones skulle snart erstattes i rollen) fortalte om hendelsene og hjalp deg med å finne fotfeste som et nyfødt hjortekalv. Det var noe så spesielt med den dagen, et øyeblikk jeg fremdeles setter stor pris på, selv om det ble noe ødelagt av at resten av Destiny 1 ikke helt klarte å nå de ambisiøse høyder det håpet å oppnå.

Iron Rising

Med dette for øye hopper jeg nå videre til Rise of Iron-utvidelsen for Destiny 1, da denne DLC-en ga spillet et lite løft ved å introdusere spennende nye steder å utforske, legge til spennende mekanikker i form av Iron Lords' nærkampsvåpen, se Gjallarhorn begynne sitt terrorvelde, og introduserte også noen andre populære verktøy, inkludert fanfavoritten Outbreak Prime (som skulle bli Outbreak Perfected i Destiny 2). Denne utvidelsen viste virkelig hvor dypt Destiny kunne utforske historien og satte en fantastisk presedens for det som skulle komme da vi kort tid etter ble sendt...

Tilbake til start

Det er ingen tvil om at lanseringen av Destiny 2 var litt av en katastrofe. Spillet fjernet de fleste verktøyene og gjenstandene fansen hadde samlet på seg i noen år, og det er nettopp denne utviklingen som gjør meg litt bekymret for ankomsten av et Destiny 3, hvis det noen gang skulle skje. Men bortsett fra dette var Red War og kampen mot Ghaul et av de største øyeblikkene i Destiny-universet, inkludert den utmerkede og scenografiske oppdraget på The Almighty, det enorme romskipet designet for å suge ressursene ut av Solsystemets sol. Trusselen, faren, tapet, gjengjeldelsen av styrke, utviklingen, håpet for fremtiden. Denne fasen av den større historien hadde alt.

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Å felle Calus

På samme måte, i tråd med ankomsten av « Destiny 2 », fant Guardians seg selv på vei til Leviathan, det overdådige lystskipet til Cabal-keiseren kjent som Calus. For meg skiller dette Raidet seg fortsatt ut, da det var det første jeg noensinne fullførte, ettersom jeg aldri fant fellesskapet eller muligheten til å takle alternativene i Destiny 1. Men jeg klarte det med Leviathan, en gruppe sjeler som alle lette etter en gjeng å fullføre denne intense og utfordrende oppgaven med, en hendelse som tok timevis og kulminerte i noen få belønninger jeg fremdeles har låst inne i Vaulten min som minner om bragden jeg utførte.

Cayde-6s død

Hvis vi hopper litt fremover igjen og ser bort fra de middelmådige utvidelsene Curse of Osiris og Warmind, står vi nå overfor Forsaken, som for meg fremdeles skiller seg ut som den beste utvidelsen Destiny noensinne har tilbudt. Innholdet var bredt og spennende, men det virkelig fantastiske med denne DLC-en var hvordan den i praksis fungerte som et nytt liv for spillet, en « Destiny 2 » versjon 2.0, om du vil. Og alt det kostet var Cayde-6... Ja, den dag i dag er jeg ikke sikker på om Destinys fortelling noen gang kom seg over tapet av den berømte Hunter Vanguard, så mye at de måtte bringe ham tilbake for The Final Shape i et bittersøtt gjensyn. Som Cayde selv sa i sine memoarer i Ace in the Hole-oppdraget: «Alle historier har en slutt. Dette er min.» Hvis vi bare hadde visst det den gangen...

Shattering the Throne

Med utgangspunkt i dette, og hovedsakelig fordi Forsaken har en så spesiell plass i hjertet mitt, har vi også Shattered Throne-dungeonet. Som du sikkert kan slutte deg til, spilte jeg for det meste Destiny 2 som en ensom ulv, og slo meg sammen med andre Guardians bare når det var nødvendig i Raids, Crucible og slikt. Når det gjelder Shattered Throne-dungeonet, et mini-raid om du vil, spilte jeg opprinnelig gjennom oppdraget sammen med en nær venn før jeg innså at jeg kunne klare dette oppdraget alene, og jøss, det var en enormt tilfredsstillende opplevelse å åpne den kisten og oppnå solo-triumfen i Shattered Throne. Det var på et tidspunkt da jeg begynte å se på « Destiny 2 » mer og mer som en hardcore-opplevelse, en viktig del av livet mitt, og å krysse av disse ekte endgame-bragdene ble draken jeg var villig til å jage.

Som du ser, er det mange deler av «Forsaken» som fremdeles skiller seg ut for meg den dag i dag. Når jeg ser tilbake på DLC-en, er det den fantastiske The Dreaming City og dens komplekse miljøgåter, det strålende The Last Wish-raidet, å hengi seg til moro som ligner på offentlige arrangementer i The Blind Well, de utmerkede sidestoryene som legger til et ekstra lag av lore. Forsaken var øyeblikket da jeg innså hvor spesielt Destiny kunne være og hvilke enorme høyder det kan nå.

Til slutt, de forbannede pyramidene...

Når jeg hopper frem igjen til Beyond Light, er grunnen til at jeg har valgt dette øyeblikket at de forbannede pyramidene i årevis frem til dette tidspunktet bare var en løs tråd som det føltes som om Bungie prøvde å begrave. Men nei, slett ikke. Etter å ha håndtert mer håndterbare trusler i årevis, var ekte frykt i horisonten, og nå var den endelig innen rekkevidde. Vi visste ikke hva pyramidene var, hvorfor de hadde kommet til Europa og Solsystemet, hvem som kommanderte dem; vi visste bare at dette snart skulle utforskes. Og dette var også dagen da grensen ble krysset, da Guardians bestemte seg for å vike fra lyset og omfavne mørket, og dermed åpne opp for kraftige nye evner, som til slutt skulle bli avgjørende ved slutten av Light and Darkness-sagaen.

Å nå fyrtårnet

I en prestasjon som minnet om å fullføre mitt første raid og å spille Shattered Throne alene, hadde jeg lenge vært en fan av Crucible og PvP-elementet i Destiny 2, men tradisjonelt i form av Quick Play, Competitive og Iron Banner. Etter å endelig ha oppnådd Not Forgotten ved å nå toppen av Competitive, var det på tide å ta på seg nye utfordringer, noe som tilfeldigvis falt sammen med ankomsten av solo-kømekanikken for Trials of Osiris. For de uinnvidde var Trials of Osiris det absolutte høydepunktet i PvP i « Destiny 2 », da det var et arrangement kun i helgene hvor lag på tre Guardians møtte andre modige fireteams mens de fullførte stempelkort. I motsetning til Competitive, som hadde en vanlig rangliste, var Trials of Osiris ikke på langt nær så snill, for hvis du tapte en kamp (kanskje to, avhengig av hvilket kort du valgte), ofret du sjansen til å nå Lighthouse, et spesielt knutepunkt kun for de få utvalgte som kunne vinne syv kamper på rad og gå «Flawless», alt for å tjene spesielt Adept-utstyr og sjeldne kosmetiske gjenstander. Igjen, å oppnå dette var utrolig tilfredsstillende, et ekte triumfmoment jeg for alltid vil holde kjært.

Savathuns saga

Hvis Forsaken er min favorittutvidelse til Destiny 2, kommer The Witch Queen på en god andreplass. På samme måte som Bungie skapte et fantastisk og dyptgående sted i The Dreaming City, var Savathuns Throne World også et komplekst og intrikat reisemål du kunne tilbringe timer med å utforske. I tillegg kom en rekke nye fiender, en skikkelig og raffinert kampanje, våpenproduksjon og mer avansert tilpasning. Etter noen flere mindre utvidelser som spente over Shadowkeep og Beyond Light, kom The Witch Queen og antydet at Bungie hadde funnet fotfeste igjen og var klar til å avslutte Light and Darkness-sagaen med et smell.

Veiens ende

Så kom Lightfall, som var... noe, men heldigvis var The Final Shape alt fansen hadde ønsket seg og litt til. Jeg skal ikke lyve, på dette tidspunktet føltes Destiny 2 mer som en ekstrajobb enn en hobby for meg. Jeg var ikke lenger en lettpåvirkelig tenåring med mer tid til overs enn jeg noensinne visste hva jeg skulle gjøre med; faktisk hadde jeg vært ansatt på heltid hos Gamereactor i noen år, og livet var veldig, veldig annerledes enn det var et tiår tidligere. Jeg hadde verken energi, tid eller kapasitet til å gi Destiny den oppmerksomheten det trengte, men jeg hadde heller ikke tenkt å la Vitnet vinne. Og vet du hva? Å endelig stoppe den demonen, å endelig avslutte denne lange, lange sagaen, var utrolig terapeutisk. Det var som å løpe den siste milen i et maraton, der jeg bare lette etter målstreken, men da den endelig kom, føltes det som om en byrde var løftet fra skuldrene mine. Reisen var over, og min Guardian kunne hvile etter et tiår med daglig kamp.

HQ

Det var ikke alltid en dans på roser, og det var mange oppturer og nedturer underveis, men når jeg ser tilbake på hvor jeg har vært og hvor jeg har kommet, har jeg bare gode minner fra de tusenvis av timene jeg har brukt på Destiny. Nå som den siste oppdateringen er her, og selv om den er stor og lovende, kan jeg ikke se for meg at jeg kommer til å vende tilbake til Destiny 2 så mye mer fra nå av, med en så dyster fremtid. Selv om jeg håper Bungie finner en måte å fortsette å vokse og utvide dette universet på, slik at utallige andre kan skape minner og øyeblikk som de jeg fortsatt setter pris på, tror jeg at jeg vil trekke meg tilbake fra Destiny fra nå av. Min Guardian fortjener hvile, han fortjener å lene seg tilbake og slappe av ved bålet, og la nye helter ta over og forsvare de forsvarsløse.

For mange år siden lovet Ghost at jeg skulle få se mange ting jeg ikke ville forstå, og det var sant på så mange nivåer, men det var også fantastisk og vakkert. Så takk for minnene, og forhåpentligvis ser jeg deg også i stjernene igjen en dag.