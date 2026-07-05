«Takk til FIFA for å ha gjort det rette og rettet opp en stor urettferdighet», sa Trump etter at Balogun ble frikjent fra utestengelsen

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Folarin Balogun, USAs toppscorer, er blitt frikjent av FIFA og vil være spilleklar for å delta i 16-delsfinalen i VM mellom USA og Belgia neste mandag (tirsdag 7. juli kl. 02.00 CEST, kl. 01.00 BST), til tross for at han sonet en automatisk utestengelse på én kamp for å ha fått et direkte rødt kort under USAs forrige kamp mot Bosnia-Hercegovina.

FIFA opplyste dette søndag i en uttalelse: «I tråd med artikkel 27 i FIFAs disiplinærreglement blir gjennomføringen av kampsperren utsatt i en prøveperiode på ett år. Dersom Folarin Balogun begår et nytt brudd av lignende art og alvorlighetsgrad i løpet av prøvetiden, skal utestengelsen oppheves og sanksjonen håndheves uten at det berører eventuelle tilleggssanksjoner som pålegges for det nye bruddet.»

Dette er svært uvanlig, og kommer etter flere henvendelser til FIFA om å frikjenne spilleren, som har vært en av nøkkelpersonene i USMNT, det amerikanske fotballandslaget ledet av Mauricio Pochettino. Selv den amerikanske senatoren Marco Rubio ba FIFA om å anke, selv om han selv mente det ville være for sent: «Det må finnes en ankeprosess for dette. Det er sannsynligvis for sent for det», sa Rubio etter kampen mot Bosnia.

Ifølge det flere FIFA-tjenestemenn har fortalt The Athletic, kan et lag ikke anke et rødt kort eller den påfølgende suspensjonen. FIFA har imidlertid tilsynelatende funnet et smutthull som gjør at Balogun kan spille, noe som gir USA større sjanser mot Belgia.

President Donald Trump, kjent for å være en nær venn eller alliert av FIFA-president Gianni Infantino, skrev på Truth Social: «Takk til FIFA for å ha gjort det rette og rettet opp en stor urettferdighet! President DONALD J. TRUMP.»

Vinneren av kampen mellom USA og Belgia møter vinneren av kampen mellom Spania og Portugal, som spilles på mandag. Kvartfinalen finner sted neste fredag.