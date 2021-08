Sent i går kom altså bekreftelsen på at Halo Infinite lanseres den 8. desember, og siden folk dermed kan begynne å planlegge årets siste måned har vi også fått vite hva...

Mange ble ekstremt skuffet da det viste seg at Halo Infinite ikke var en del av gårsdagens Xbox-sending. Hvorfor i alle fikk vi ikke en lanseringsdato der? Svaret viste...

Halo Infinite lanseres uten co-op og Forge

den 20 august 2021 klokken 21:54 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Allerede før Microsoft og 343 Industries bestemte seg for å utsette Halo Infinite et helt år gikk det rykter om at spillet ikke ville slippes med både historiedelen og...