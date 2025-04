Taktisk RPG Prelude Dark Pain har en oppskrift på suksess, men det trenger din støtte

HQ

Vanligvis lanseres en Kickstarter-kampanje for å finansiere et spill fra bunnen av, men noen ganger er det for å fullføre et prosjekt som allerede er godt i gang og bare trenger en siste dytt for å fullføre. Dette ser ut til å være tilfelle for Prelude Dark Pain, fra det spanske studioet Quickfire Games.

Det er et taktisk RPG satt i en mørk fantasiverden for en utgivelse i 2026, hvor vi vil bli med i en gruppe på 20 helter for å danne troppen deres og utforske en ikke-lineær åpen verden der spillerens beslutninger vil forme utviklingen av denne historien som involverer mer enn 20 nasjoner og kulturer, og mer enn 70 forskjellige fiender.

"Vi er glade for å endelig kunne kunngjøre at vår crowdfunding-kampanje for Prelude Dark Pain lanseres veldig snart," sier Arturo Martin, medgrunnlegger av Quickfire Games. "Vi har skapt en unik mørk fantasiverden som har som mål å tilby en dyp spillopplevelse, skapt av fans av klassiske taktiske rollespill, og vi ser frem til å vise frem mer i Kickstarter-kampanjen vår."

Prelude Dark Pain støttes også av L3tcraft Games, et nytt initiativ for å støtte utviklingen av spansktalende prosjekter innen videospill, som åpner sin aktivitet med dette spillet.

"Vi tror at Prelude Dark Pain er en tittel laget med lidenskap av ekte fagfolk. En av de juvelene der det er nok å analysere de første trinnene for å vite at den fortjener all den støtten som kan tilbys", sier Miguel Ángel Salcedo, administrerende direktør i L3tcraft. "Vi er stolte over at dette er vårt første prosjekt, og vi håper å kunne bidra med vårt sandkorn til den suksessen vi spår for det".

Du kan se traileren på Prelude Dark Pain nedenfor.

