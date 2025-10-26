Talamasca: The Secret Order - Hele sesong 1 (AMC+)

HQ

De siste fem årene har vi opplevd noe som lett kan defineres som en ny gullalder for skrekksjangeren, en gjenfødelse av de døde om du foretrekker referansen, med tanke på den enorme kvaliteten og variasjonen i mange av produksjonene som har blitt sluppet på store og små skjermer. Men med disse trendene følger også visse biprodukter avledet av pretensjoner, av det som forstås som det som må gjøres for å lykkes blant dagens tilskuere.

Talamasca: The Secret Order, med John Lee Hancock som showrunner og Nicholas Denton i hovedrollen, er alt annet enn det.

Beklager, men vi måtte bruke William Fichtner til overskriften.

Hvis du forventer mye sjokkverdi, blod eller dyp psykologisk skrekk, vil du få det motsatte. Hvis du tror at fordi den er en del av Anne Rices Immortal Universe, vil den hele tiden gjøre stor bruk av vampyrer, hekser og ånder på skjermen, vil du bli skuffet. Hvis du tror at den, fordi den er omgitt av andre mer fasjonable stilarter, vil gå i et halsbrekkende tempo, fra cliffhanger til cliffhanger, som om hvert kapittel var en hjertefilmtrailer, er du på feil sted. Svimlende vendinger og superviktige plott? Nope.

I stedet finner du i AMC+' nye premiere en serie som er ganske klassisk på alle måter, en serie som er saktekokt og, som Lee Hancock selv lovte oss i vårt siste intervju, mye mer forankret i virkeligheten enn du først skulle tro.

Dentons Guy Anatole er en solid hovedperson som klarer å selge deg følelsene sine og har et par store øyeblikk. Han kan se overspilt ut, overdrevet i de påtvungne bevegelsene han blir bedt om å utføre når han prøver å lese andre karakterers tanker (lett spoilervarsel: det er kraften hans), men ellers vet han hvordan han skal bære vekten av sin forvirring og sine bekymringer. Skal han ta sin første store jobb som toppadvokat eller la seg forføre av det okkulte? Kan han stole på Talamasca, vampyrene eller andre personer eller overnaturlige vesener han støter på?

Dentons rolle får tyngde i denne første sesongen, fremfor alt av Elizabeth McGovern som Helen, hans mystiske kontaktperson i ordenen. Også Celine Buckens rolle som Doris, som begynner med et tiltalende alvor som Carrie-Anne Moss' Trinity og ender med en bemerkelsesverdig tilstedeværelse. Men alle kommer bokstavelig talt i skyggen av William Fichtners Jasper. Hvis Talamasca må innrømme en klisjé i den moderne serien, må det være den om skurken som er umiddelbart sympatisk, og jeg har en følelse av at denne karakteren vil ende opp med å bli en slags antagonist-protagonist i den andre omgangen episoder.

Så, mer som en lett spion-serie enn et overnaturlig epos, passerer Talamascas drøye time med episoder stille og rolig forbi. Til tider minnet den meg om The Mentalist, selv i sine mer latterlige eller slurvete ressurser og tvilsomme fotovalg. Eller de mange seriene fra 2000-tallet som jeg i dag ville sett på telefonen på vei til og fra jobb, snarere enn hjemme i 4K HDR med Dolby Atmos. Det er det den egner seg til, og det er helt gyldig. Den kjedet meg ikke, men den begeistret meg heller ikke helt. Den fikk ikke hjertet mitt til å pumpe... før sesongfinalen .

Som det brenner sakte, har skaperne ventet til slutten, til den sjette og siste episoden, for å overskride litt de introduserte karakterbuene og legge på bordet ikke bare alle kortene som ble holdt tett til brystet i de foregående fem, men også forbindelsene og konsekvensene som utgjør den overordnede fortellingen: krigen eller sameksistensen mellom dødelige og udødelige, The Orders sanne rolle og de begavedes fascinerende talenter.

Med en avslutning som er like deilig som noen av halsene vampyrene koser seg med på skjermen, har Thalamasca: The Secret Order blitt en lettfordøyelig, men vellaget serie som har lokket meg nok ved første avslutning til at jeg har lyst til å følge den i fremtiden. Fem og en halv times underholdning som skiller seg kløktig ut fra den middelmådige mengden, uten å prøve å konkurrere med den nye skrekkeliten.

Celine Buckens er en å følge med på både i sesong 2 og i fremtiden.

