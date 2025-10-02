Talamasca: The Secret Order's showrunner og hovedrolleinnehaver beskriver hvordan de bringer en jordnær virkelighet til fantastiske elementer

På San Diego Comic-Con i Malaga i år fikk vi sjansen til å trekke forhenget for den hemmelige ordenen som redder oss fra vampyrer, hekser, varulver og mer ved å snakke med showrunneren og hovedrolleinnehaveren bak Talamasca: The Secret Order. John Lee Hancock og Nicholas Denton har hver sin tilnærming til denne overnaturlige verdenen, og vi spurte hvordan de klarer å få den til å føles ekte i seriens verden.

"Jeg gjorde det jordnært. Jeg brakte det inn i en verden som jeg kunne skrive og regissere, det vil si, jeg sier ikke at det ikke finnes vampyrer og hekser", forklarte Hancock. "Jeg elsker vampyrer og hekser, men jeg ville at de skulle komme og håndtere de dødelige i den dødelige verdenen på en måte. Og jeg ville nærme meg det fra en skeptisk synsvinkel, i stedet for en som sier: "Ja, jeg vil se en hekse- eller vampyrserie. Jeg vil se en serie om en ung mann med et eksistensielt spørsmål som tilfeldigvis støter på en og annen vampyr eller heks."

"Jeg tror jeg tok utgangspunkt i en mer forvrengt versjon av virkeligheten. Det som endret seg internt og psykologisk for denne karakteren, ville virkelig få ham til å miste forstanden," la Denton til. "Så jeg tror det virkelig bidro til å skape en slags følelse av angst gjennom hele Guy, gjennom hele historien. Og også til å innse at dette faktisk kan være en realitet. Disse figurene som dukker opp, disse udødelige vesenene, selv om han var skeptisk, kunne virkelig være virkelige."

Ved å få verden til å føles virkelig i skapelsen av serien, kan vi som publikum lettere akseptere de overnaturlige elementene i Talamasca: The Secret Order. Hvis du vil høre mer om serien, kan du sjekke ut hele intervjuet med Hancock og Denton nedenfor: