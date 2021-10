Tales of Arise har solgt 1,5 millioner eksemplarer

HQ

Det japanske rollespillet Tales of Arise er det seneste tilskuddet i Tales-serien, og ble endelig utgitt på PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og PC den 10. september etter å ha blitt utsatt én gang. Seks dager etter den offisielle lanseringen hadde Tales of Arise allerede solgt en million eksemplarer.

Nå har litt mer enn en måned gått, og spillet fortsetter å selge bra. Bandai Namco bekreftet nylig at spillet nå har nådd 1,5 millioner solgte eksemplarer, hvilket betyr at det har solgt ytterligere en halv million på kort tid.

Men det er så sannelig ikke overraskende ettersom det er et meget bra spill med et nydelig visuelt design, engasjerende historie og intense kamper. Les Ingars anmeldelse her, hvor han gir det hele 9 av 10.