Tales of Berseria Remastered lanseres i februar

Bandai Namcos Tales of-serie har alltid vært et godt alternativ for de som ønsker å nyte klassiske japanske rollespill av det mer tradisjonelle slaget. Og etter å ha gitt ut tre remastere av populære titler i serien - Tales of Symphonia Remastered, Tales of Graces f Remastered og Tales of Xillia Remastered - er det nå på tide med en fjerde.

Denne gangen er det Tales of Berseria Remastered, som slippes 27. februar til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Eventyret er en hevnhistorie der vi inntar rollen som Velvet Crowe, hvis liv har blitt knust etter et brutalt svik.

Sjekk ut den første traileren og noen skjermbilder nedenfor, som viser litt av historien, viktige karakterer og litt gameplay.