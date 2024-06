Tales of Kenzera: Zau-skaperen avslører at han har blitt utsatt for rasisme siden lanseringen av spillet

HQ

Selv om spillbransjen har kommet langt når det gjelder mangfold og inkludering er det dessverre fortsatt noen spillere som liker å trakassere andre på grunn av kjønn, etnisitet, seksuell legning osv. Abubakar Salim, skaperen av Tales of Kenzera: Zau, gikk nylig ut på X for å snakke om trakasseringen han ble utsatt for etter lanseringen av spillet.

"Vi blir konstant utsatt for målrettet trakassering fra folk som ser på mangfold som en trussel, fra folk som ser ut over det enorme landskapet av moderne medier og bestemmer seg for at alt som ikke snakker til dem eller er sentrert rundt dem, er unødvendig og uautentisk", sa han.

"Hvis det finnes mennesker som ikke er som deg i et spill, vil jeg at du skal vite at spillet fortsatt er for deg. Hvis karakterene har en annen rase, et annet kjønn, en annen ideologi eller et annet perspektiv, betyr ikke det at spillet ikke er for deg. Det kan fortsatt være noe for deg. Det er en mulighet til å leve i nye, rike verdener, til å utforske ulike perspektiver, til å utforske ulike kulturer," fortsetter han.

Salim kunngjorde senere at han ville sette ned prisen på spillet sitt når det lanseres på Switch, og mente at det burde koste like mye som en pizza.

