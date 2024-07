Tales of Kenzera: Zau-studioet må si opp folk

HQ

Tales of Kenzera: Zau var nok et spill som nylig ble utgitt som fikk gode anmeldelser, men som ikke nødvendigvis klarte å generere det salget som trengtes for å holde utvikleren, Surgent Studios, helt intakt.

Surgent Studios bekreftet på Twitter / X at det faktisk vil gå gjennom permitteringer. "Dessverre har Surgent sluttet seg til det økende antallet spillstudioer som er påvirket av permitteringer i år," står det i innlegget.

Litt over et dusin mennesker har blitt rammet, og Surgent minner om de vanskelige tidene hele bransjen står overfor nå. Spillets hovedrolleinnehaver og kreative stemme, Abubakar Salim, har også skrevet et innlegg der han sier at han og Surgent vil fortsette å støtte de berørte på alle måter de kan.