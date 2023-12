Tales of Kenzera: Zau utforsker sorg og tap

Etter de siste rapportene og lekkasjene er det nå bekreftet at det neste prosjektet som blir representert av EA Originals, blir Surgent Studios' actioneventyr-plattformspill for én spiller, Tales of Kenzera: Zau.

Spillet utforsker sorg og utfordringene med å komme over et ødeleggende tap, i en historie som er inspirert av skuespilleren Abubakar Salims egne erfaringer med å miste sin far.

"I lang tid har jeg strevd med å finne en måte å kommunisere min reise med sorg på. Å nå kunne gjøre det gjennom Zaus historie om tap, vekst og helbredelse i Tales of Kenzera: Zau føles så riktig", sier Salim. "For meg er spill det sterkeste mediet for å dele historier. Min avdøde far introduserte meg for mediet, og hva er vel en bedre måte å hedre ham, vårt forhold og vår kjærlighet på enn gjennom denne opplevelsen?"

Det nevnes at dette spillet blir en 2,5D-tittel i Metroidvania-stil. Det vil også inneholde en fortelling som styres av dødsguden Kalunga, som hjelper hovedpersonen Zau når han reiser gjennom mystiske riker for å utnytte kosmiske krefter.

Tales of Kenzera: Zau kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 23. april 2024 og vil koste 19,99 dollar. Alle som forhåndsbestiller spillet, får også to sjamanpoeng som de kan bruke i spillet, samt en visuell effekt og en ledsagende tegneserie som ser ut til å utforske spillets historie ytterligere.