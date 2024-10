Tales of Kenzera: Zau utvikleren har sagt opp sine ansatte

HQ

Surgent Studioshar skaperen av Tales of Kenzera: Zau kunngjort at de tar en pause i utviklingsarbeidet og til og med sier opp sine ansatte, alt mens de navigerer i et vanskelig økonomisk farvann.

Utvikleren har uttalt at den for tiden søker etter en partner og finansiering for å sikre studioets fremtid og for å hjelpe til med å realisere sitt neste prosjekt, noe den har ertet litt med følgende uttalelse :

"Teamet vårt har laget en prototype for et dristig nytt prosjekt. Det er mørkere, tøffere og mer visceralt enn vårt første spill, men det beholder alle Zaus høyoktanige kamper og kulturelle dybde. Og vi er på utkikk etter en partner."

I henhold til oppsigelsesvarselet kommenterte Surgent: "Vi har bestemt oss for å sette arbeidet i Surgents spillavdeling på pause mens vi sikrer finansiering til vårt neste prosjekt. I mellomtiden har vi dessverre vært nødt til å si opp teamet vårt på grunn av overtallighet."

Bare i løpet av dette året har vi sett mange talentfulle personer miste jobben i spillbransjen, så forhåpentligvis finner Surgent den partneren og finansieringen de trenger for å fortsette å levere unike videospill.