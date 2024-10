Tales of Kenzera: Zau-utvikleren jobber med et nytt isometrisk RPG

Til tross for at Tales of Kenzera: Zau omhandler temaer som død og sorg, er det ikke nødvendigvis et mørkt og dystert spill. Det betyr ikke at Surgent Studios' univers ikke kan være litt edgy, og de ønsker å utforske en mørkere side i Project Uso.

I en samtale med VGC forklarte Abubakar Salim, sjef for Surgent Studios, hva Project Uso er: "Den beste måten jeg kan beskrive det på, er et isometrisk, afro-gotisk action-RPG for én spiller", sa han. "Det er fortsatt i Tales of Kenzera-universet, men det er mørkere, det er mer visceralt, det er dystert. Historien (med Zau) er at du som sjaman utfordrer dødsguden som en måte å se på ideen om sunn håndtering av sorg på, så jeg kom på ideen om hva om en leser blir inspirert til å trosse selve døden, så de skaper denne androiden som er laget for å holde de dødes ånder i vugge."

I dette spillet skal du takle en gud. Eshu, kaosguden, for å være presis. I likhet med noe som Baldur's Gate III eller Planescape: Torment, styrer du karakterer i et isometrisk perspektiv, men med en afro-gotisk estetikk.

"Som lidenskapelige Dungeons & Dragons-spillere", sier Salim. "Surgent-teamet og jeg visste at vi ville prøve oss på å lage vårt eget rollespillsystem. For å gi Project Uso en fartsfylt sanntidsfølelse skapte vi Crucible-systemet, som krever at spillerne ruller mot seg selv."

Det er ingen utgivelsesdato for Project Uso ennå, ettersom studioet fortsatt leter etter finansiering for å bringe denne visjonen til liv.