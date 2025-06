Tales of Kenzera: Zau-utvikleren Surgent Studios avslører nytt prosjekt som skal utgis av Palworld-produsenten

Etter den middelmådige kommersielle ytelsen til Tales of Kenzera: Zau, traff utvikleren Surgent Studios en tøff lapp der fremtiden til selskapet var alvorlig i luften. De ansatte ble permittert og oppsagt, samtidig som de begynte å lete etter en ny utgivelsespartner som kunne bidra til å finansiere deres neste prosjekt. Overraskende nok kom dette i form av Pocketpair, skaperen av Palworld, som etter den enorme suksessen med den skapningsfangende tittelen bestemte seg for å gå inn i forlagsbransjen. Surgent var reddet.

Nå, noen måneder senere, er Surgent klar til å vise frem sitt neste prosjekt. Dette spillet er kjent som Dead Take, og det er en skrekktittel som handler om makten og korrupsjonen som plager underholdningsindustrien.

Den offisielle synopsis for spillet forklarer: "I Dead Take vil spillerne skrelle av underholdningsindustriens glitrende fasade for å avsløre dens mørkeste hemmeligheter."

Ellers blir vi fortalt at spillet vil ha en "imponerende rekke skuespillere" og at det vil levere en "gripende narrativ opplevelse". Hvem skuespillerne er, kan vi forvente å få vite i løpet av de neste ukene.

Når vi snakket om Dead Take, Surgent sa administrerende direktør Abubakar Salim: "Det er en grunn til at vi er hemmelighetsfulle. Temaet i dette spillet er ømtålig, og det treffer tett innpå oss. Når det kommer ut, og det er ikke lenge til det gjør det, vil jeg at spillerne skal tenke: "Jeg kan ikke tro at de faktisk gjorde dette."

Dead Take lanseres på PC senere i år, og du kan se avsløringstraileren for spillet nedenfor.