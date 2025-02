Tales of Seikyu: Stardew Valley-vibber, men i anime-stil

HQ

Under denne Steam Next Fest hadde vi gleden av å teste mange spill, og et som har fanget vår oppmerksomhet er Tales of Seikyu. Det skal bemerkes at vi tester en demo noen dager før den offentlige utgivelsen, og at spillet først vil bli utgitt i Early Access denne våren, så vi må være tålmodige for å se hvordan produktet utvikler seg og om det klarer å overbevise publikum. I dette prosjektet fra ACE Entertainment, et foreløpig ukjent studio, vil vi bruke kreftene til yokais til å bygge et idyllisk liv på den mystiske øya Seikyu, hvor vi vil oppleve eventyr, undring og romantikk. Vi skal slå oss ned i et magisk nytt liv, utnytte kreftene våre til å styre gården vår og oppdage en ny verden. Vi må bruke båndene våre med de forskjellige øyboerne og avdekke Seikyus hemmeligheter.

Det mest bemerkelsesverdige med denne tittelen akkurat nå er de visuelle elementene, som uten å revolusjonere sektoren, kan du se at de ønsker å ta riktig vei, og resultatet er ganske hyggelig når du ser over feilene som er normale på dette utviklingsstadiet. Også verdt å merke seg er musikken og lydeffektene, som i fravær av polering ser bra ut og passer for denne typen stille spill. Jeg syntes imidlertid at det var litt vanskelig å høre fotsporene til landsbyboerne eller monstrene når jeg var 50 meter unna dem; de bør kalibrere det litt bedre i fremtiden. Et annet aspekt jeg synes det er interessant å se hvordan de utforsker i fremtiden, er yokai-kreftene. Akkurat nå er det tre tilgjengelige krefter med forskjellige bruksområder, men jeg tror vi etter hvert vil få noen flere for å gi mer dybde til mekanikken.

Som tittelen på disse inntrykkene antyder, bringer dette spillet tilbake forskjellige minner fra andre titler som har vært ganske populære de siste årene. Den første av disse, den de ser ut til å ha sett mest på, er Stardew Valley. Det velkjente indiespillet har fått mye berømmelse for å være veldig enkelt å spille, med svært gjennomarbeidede aspekter som har blitt finpusset over tid. Derfor er vi håpefulle om dette prosjektet og forventer at de vil forbedre aspektene som for øyeblikket er svakheter. De har forskjellige lignende funksjoner, spesielt gården, fordi du kan dyrke avlinger på landet ditt og deretter selge dem til landsbyboerne og tjene penger. Vi kan gi ulike gjenstander til landsbyboerne for å vinne deres vennskap, kjærlighet og til og med hat.

Kampen er ukomplisert, trekkene er enkle og fiendene ligner mye på Hilichurls fra Genshin Impact, som helt klart er den andre store inspirasjonen. Spydspissen i HoYoverse, som ble mye kritisert for sin likhet med The Legend of Zelda: Breath of the Wild, men som til slutt fikk sin egen berømmelse, har oppnådd en enorm suksess som får flere studioer til å gjenskape formelen for anime-looken i figurene sine og deres respektive kanoner. Den mystiske mannen i trettiårene, den supersøte unge jenta med hovedpersonen, den eldre kvinnen som oppfører seg forførende, blant mange andre, er karakterarketypene som vi vanligvis finner i spillene deres, og som mange har kopiert.

Når vi går videre til de mer negative sidene ved tittelen og ser etter konstruktiv kritikk, har vi sett flere feil som kan hindre spillopplevelsen. Kanskje det er en feil som avhenger av enheten du bruker, men i vårt tilfelle har vi måttet starte spillet på nytt ved flere anledninger på grunn av feil i lasting, å bli fast på en støt eller i dialog med en karakter og ikke ha noe alternativ for å komme seg ut av det. I tillegg mangler noen av teksturene, spesielt i bygningene i landsbyen eller noen trær som vi finner på vei til ranchen, fortsatt litt polering for å få dem til å gjenspeile det nivået som studioet ser ut til å ønske. Animasjonene til karakterene under filmsekvensene med spillmotoren er ganske statiske, og også under kamp, noe som får det til å føles litt som om de er dukker som beveger seg merkelig, selv om det under historiesekvensene er merkbart at de er animert separat, og det er positivt. Oppdragene er enkle og krever ikke for mye innsats for å fullføre ganske raskt, så det gjør spillet ganske raskt, men det gjør det grunnere. Det samme gjelder karakterene, som har ganske tom dialog, noe jeg antar vil bli forbedret for den endelige versjonen. Som en detalj, utformingen av karakterene, som når du snakker med dem, vises bildet deres i tekstboksen, dette ser ut til å ha blitt generert av kunstig intelligens. Kanskje det bare er en følelse, og det er ikke en anklage, da AI bare er et annet verktøy for studioene, men jeg ønsket å dele det i dette inntrykket.

Alt i alt har spillet mye løfte, men du kan fortelle at det fortsatt har noen flere trinn å gå og litt mer utretting av hovedhistorien utover de to hovedbrødrene. For nå, hvis du liker disse livssimuleringsspillene, hvor du dyrker planter og forhold, oppfordrer vi på Gamereactor deg til å prøve det.