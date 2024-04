Tales of the Shire får endelig trailer denne måneden

HQ

Utvikleren Wētā Workshop har i flere uker nå hintet til en trailer til det kommende koselige life-sim-spillet som utspiller seg i Midgard, Tales of the Shire. Heldigvis er det endelig på tide å få vite når det faktisk kommer.

På spillets X-konto er det blitt bekreftet at en trailer for spillet vil bli sluppet 22. april, noe som betyr at vi får en mye bedre titt på prosjektet og forhåpentligvis også en fast dato for når det kommer til PC og konsoller i år.

For de som ikke vet hva spillet handler om, står det i den offisielle beskrivelsen: "Ditt koselige Hobbit-liv venter i Tales of the Shire, et hjertevarmende, nytt Ringenes Herre™-spill som kommer ut i 2024 på konsoll og PC."

Gleder du deg til å slå røtter i Hobbiton?