Tales of the Shire får oss til å lengte etter et stille liv som hobbit med den første traileren

Som lovet for et par uker siden har Private Division og Wētā Workshop endelig avduket Tale of the Shire, deres livssimulering av hvordan det er å være en ekte hobbit fra Hobsyssel og leve et fredelig liv i Midgard.

Denne tittelen tar oss med til det fortryllende Bywater, der vi må drive jordbruk, bygge relasjoner, lage mat og organisere en best mulig festival for at landsbyen skal få offisiell anerkjennelse. Studioet har laget en trailer som er like koselig som premissene, og du kan se den nedenfor.

"Vi gleder oss til å gi spillerne muligheten til å virkeliggjøre fantasiene sine og leve det enkle livet til en hobbit fra Hobsyssel", sier Kelly Tyson, produktsjef i Wētā Workshop. "Tales of the Shire gir fansen en ny og innbydende dimensjon i måten de kan oppleve Midgard på, krydret med masse oppløftende, hobbit-sentriske mekanikker som vil overbevise nykommere i sjangeren."

Dette er uten tvil det mest unike Ringenes herre-spillet vi har sett. Mens resten alltid har fokus på action og på å redde Midgard fra Sauron eller annen eldgammel ondskap, blir vi denne gangen bedt om å gjøre det vanskeligste som er mulig: å være en hobbit og ikke dra på eventyr. Tales of the Shire kommer i andre halvdel av 2024 til PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch, på en dato som ennå ikke er fastsatt.