Tales of the Shire utviklerne om å bruke Ringenes Herre-litteraturen: "Hvis du kan finne det i boken, kan vi få det med i spillet"

Vi har nettopp publisert en forhåndsvisning av Wētā Workshop s Tales of the Shire, en herlig life-sim-opplevelse basert på hobbiter som lever i Shire. Forhåndsvisningen vår var basert på en kort hands-on-økt på Summer Game Fest, der vi også fikk sjansen til å snakke med spilldesigneren Catherine Booth for å lære mer om hindringene (eller mangelen på dem) utvikleren måtte forsere da de brukte The Lord of the Rings lore i spillet.

På spørsmål om innstillingen og tidsperioden til Tales of the Shire, Booth fortalte oss: "Ja visst, så Tales of the Shire er satt mellom hendelsene i Hobbiten og Ringenes Herre, så det ga oss litt frihet til å skape en historie som var vår egen og også bringe inn, som, bare jam-pack så mye lore som vi kan inn i det. Så alle karakterene du møter, har vi hentet direkte fra alle vedleggene og de forskjellige ressursene vi har. Vi har en veldig kul forfatter, Darren Ormandy, han er Tolkien-forskeren vår. Ja, han er sjefen, så alt går gjennom ham, og vi har også jobbet veldig tett med Middle-earth Enterprises for å sikre at alt passer perfekt inn i historien."

Booth fortsatte litt senere med å snakke om samarbeidet med Middle-earth Enterprises og bruken av J.R.R. Tolkeins kildemateriale i spillet.

"Jeg mener, så vidt jeg vet, har jeg ikke personlig vært en del av noen av møtene, men selv når vi jobber med Darren, har vi spesifikke lisenser med bøkene, så når jeg har kommet opp med noe og sagt, hei, kan vi gjøre dette? Han sier: "Hvis du kan finne det i boken, kan vi få det med i spillet, og det er på en måte grunnregelen."

Da hun snakket litt mer om settingen og historien i LoTR, forklarte Booth også hva som gjør denne versjonen av Shire spesiell, og hva hun likte spesielt godt å se representert i spillet.

"Dette foregår i Bywater, som ligger i Hobsyssel, adskilt fra Hobbiton, så de fleste tenker: Å, Hobbiton, det var der Frodo og Bilbo bodde. Vi er i Bywater, så det er litt lenger unna, og vi har, igjen, jobbet veldig tett på det eksisterende, alle kartene som Tolkien designet, vi har løftet det direkte og prøvd å legge det inn i spillverdenen og gjøre det spillbart, slik at du kan forestille deg at ting som slaget om Bywater finner sted i dette området. Vi har sørget for at alt fortsatt passer inn, slik at du kan utforske Bywater-området og virkelig gå deg vill i det, samtidig som du ser noen kule nøkkelsteder som Den grønne dragen, som det var veldig gøy for teamet å sette sammen. Så ja, vi har hatt det veldig gøy med å bygge denne verdenen, og vi gleder oss virkelig til at alle skal få prøve den."

