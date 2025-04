Tales of the Underworld vil utforske Star Wars' kriminelle underverden i mai

Det er nesten Star Wars Day (May the Fourth), dagen da fans av den langvarige sci-fi-franchisen kommer sammen for å feire galaksen fra for lenge, lenge siden. Som vi ofte forventer fra Disney for å markere denne datoen vil et nytt prosjekt komme til Disney+, og dette vil faktisk ikke være den allerede annonserte Star Wars: Visions tredje sesong. Snarere kan vi forvente mer antologisk "Tales of"-action.

Etter Tales of the Jedi og Tales of the Empire kommer Tales of the Underworld, en serie som som forventet retter søkelyset mot den kriminelle underverdenen i Star Wars -universet. Showet vil by på totalt seks korte episoder, og når det gjelder hva de vil dekke og hvem de vil dreie seg om, blir vi fortalt følgende:

"Tales of the Underworld er en reise i seks episoder som følger to beryktede dusørjegere: den tidligere snikmorderen fra den mørke siden, Asajj Ventress, som får en ny sjanse i livet og må på flukt med en uventet ny alliert, og den lovløse Cad Bane som møter sin fortid når han konfronterer en gammel venn, som nå er marshal på den andre siden av loven."

Det er uklart om det vil bli fokusert på flere skurker, men vi trenger ikke å vente altfor lenge for å finne det ut, ettersom Tales of the Underworld debuterer i sin helhet på Disney+ 4. mai. Du kan se hele traileren for serien nedenfor.