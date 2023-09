Talk to Me er A24s mest vellykkede skrekkfilm noensinne i USA.

Få filmer har rystet kinogjengerne så mye som Hereditary gjorde da den kom på kino for fem år siden. En regelrett skrekksuksess som gjorde suksess hos både publikum og kritikere med sitt rå og til tider sjokkerende innhold. Derfor har Hereditary også vært den desidert mest vellykkede skrekkfilmen for A24-studioet, i hvert fall til nå.

For i USA har den nå blitt slått av A24s nyeste utgivelse, Talk to Me, årets desidert største skrekkfilm, som hittil har spilt inn 65 millioner dollar. Svært imponerende med tanke på det magre innspillingsbudsjettet på 4,5 millioner dollar som filmskaperne jobbet med. Men Talk to Me har fortsatt en vei å gå for å nå samme nivå som Hereditary, som spilte inn 82 millioner dollar globalt.

