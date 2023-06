Talk to Me ser skremmende ut i ny trailer

HQ

Noen av verdens største filmer har fått såpass høye budsjetter at risikoen for å mislykkes er veldig stor, så det er forståelig at vi oversvømmes av mer budsjettvennlige skrekkfilmer i disse dager. Dette betyr ofte at kvaliteten på flesteparten av dem er maks middels, men det virker som om en godbit kommer i juli.

A24 har sluppet den andre traileren for Talk to Me, skrekkfilmen som har fått generelt gode anmeldelser av de som fikk se den før premieren 28. juli, og den får det til å virke som om positiviteten er godt begrunnet selv om konseptet passer best om du skrur av hjernen.