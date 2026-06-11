«Tallene var fantastiske», sier Trump mens prisene i USA stiger raskere enn på tre år

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Mens krigen mellom USA og Iran fører til at prisene stiger raskere enn på mange år, skal president Donald Trump ha sagt at han elsker inflasjonen. Trump er imidlertid fortsatt overbevist om at prisene vil falle igjen så snart krigen er over.

«Jeg elsker det. Tallene var fantastiske. Vet du hva jeg virkelig elsker? Jeg elsker inflasjonen,» sa Trump i Det hvite hus under en pressekonferanse (via BBC). Hans kommentarer kommer samtidig som denne uken markerer den tredje måneden på rad at det amerikanske forbrukerprisindekset har steget, ettersom husholdningene begynner å merke presset fra inflasjonen forårsaket av krigen.

Inflasjonen ligger fortsatt langt under de 9,1 % vi så i midten av 2022 under Joe Bidens presidentskap, men siden velgerne så på Trump som presidenten som skulle stoppe kriger og fikse økonomien, faller det ikke akkurat i god jord hos mange amerikanere at han fortsetter en krig for å ødelegge økonomien.

Etter at våpenhvilen som har vart siden april ble avsluttet, har både USA og Iran gjenopptatt rakettangrepene mot hverandre. Krigen ser ikke ut til å være nærmere en slutt, til tross for Trumps løfter om at prisene vil falle så snart den er over.