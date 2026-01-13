Tandem RGB OLED-spillskjermer vil snart treffe markeder

HQ

Det neste nivået av OLED er Tandem RGB OLED, og i ASUS' tilfelle er det til og med Stripe Pixel OLED, sistnevnte brukes også i ASUS' nylig avslørte QD-OLED, som PG34W og XG34W.

Disse nye skjermtypene, som ROG Swift OLED PG27UCWM, bruker en OLED-skjerm med to lag, noe som forbedrer lysstyrken og holdbarheten ettersom du nå har to lag som kan sende ut lys. Avhengig av modell og merke vil dette gi deg 1500 nits lysstyrke og 60 % lengre levetid enn tradisjonelle OLED-skjermer, og et bedre fargevolum enn selv QD-OLED. Bildet skal også, i hvert fall i teorien, være mye skarpere og renere.

Stripe Pixel OLED bruker et vertikalt stripemønster, i motsetning til vanlig OLED, der sub-pikslene er ordnet i en trekantet form. Dette forbedrer klarheten og svartnivået, ettersom det ikke er noen hvit subpiksel i ekte Tandem-OLED, noe som gir mye bedre farger, i hvert fall i teorien, samtidig som det gir 0,003 ms responstid og enten 4K ved 240 Hz eller FHD ved 480 Hz - i motsetning til QD-OLED-modellene som bare kan levere 280 Hz.

Ulike typer og merker av RGB OLED vil relativt snart komme på markedet, med RGB Stripe Tandem OLED fra ASUS som forventes å komme i butikkene sent på våren, men med priser som tilsvarer den nåværende PG27 OLED-serien, dvs. 800-1100 Euro avhengig av størrelse og konfigurasjon.

Skjermene vil ha 99 % DCI-P3, 10-bits fargespekter og Delta E<2, og bruker UHBR20-standarden for tilkobling, med full 80 Gbps båndbredde tilgjengelig og 90 W for USB-C-tilkoblinger. Av en eller annen grunn har det blitt brukt mye tid på baksiden av skjermene med et ganske spesielt utseende med en halvtransparent bakplate.

ASUS

ASUS