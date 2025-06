Tango Gameworks er tilbake og lanserer ny nettside og nytt utseende

HQ

Da Hi-Fi Rush debuterte og imponerte mange, var det mange som så spillet som starten på Xbox sitt svar på å erobre Asia, alt gjennom kunnskapen og ferdighetene til utvikleren Tango Gameworks. Derfor var det så overraskende da det ble kunngjort at Tango Gameworks skulle legges ned, og mange lurte på hva fremtiden ville bringe for selskapets franchiser og prosjekter.

Kort tid etter ble utvikleren reddet av Krafton, og nå, en liten stund senere, har Tango Gameworks offisielt åpnet igjen og gitt fansen et innblikk i det nye kontoret, et glimt av den nye nettsiden og til og med notert at de har begynt å rekruttere til et "unannounced game".

Som nevnt på nettstedet, Tango forklarer: "Endelig, etter måneder med venting, er Tango Gameworks tilbake, og på en helt ny måte. Vi har åpnet nettstedet vårt for å gi våre fans og fremtidige teammedlemmer et innblikk i studioet vårt."

Videre står det: "I tillegg til dette har vi fått ny logo og merkevarebygging! Med fokus på hvordan det føles å lage et spill, er visjonen vår sentrert rundt et studio som fungerer som et kreativt verksted, som lager spill og opplevelser som understreker den "håndlagde" følelsen vi legger inn i arbeidet vårt."

Når det gjelder det uanmeldte spillet, er alt vi vet at det er et actionspill og at det er satt til å være "håndlaget" av studioet. Ettersom arbeidet med prosjektet fremdeles er i sine tidlige faser, bør vi ikke forvente mye mer viktige nyheter om det på en liten stund.