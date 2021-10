Tango Gameworks utforsker "nye sjangere" med kommende titler

HQ

Skrekktittelen The Evil Within 2 ble lansert i 2017, og siden den gang har Tango Gameworks ikke gitt ut noe annet spill. Det japanske studioet har siden blitt kjøpt opp av Microsoft som en del av Bethesda-oppkjøpet tidligere i år, men deres neste tittel er likevel en PC/PlayStation 5-eksklusiv tittel kalt Ghostwire Tokyo som vil bli lansert i 2022.

Men siden spillet trolig er ganske ferdig nå, kan det tenkes at deler av teamet har gått videre til andre prosjekter. Og det viser seg å være den riktige antakelsen, for i en samtale mellom Xbox-sjef Phil Spender og Tango Gameworks-grunlegger og bransjelegenden Shinji Mikami (som skapte det første Resident Evil og Dino Crisis) avslører at det faktisk er flere prosjekter på gang.

Mikami sier at The Evil Within 2-regissøren John Johanas for tiden jobber med et nytt spill, og at det også er en tredje tittel under utvikling. Selv om vi ikke får noen detaljer fra sistnevnte, avsløres det likevel at det er en litt mindre tittel fra en ny regissør med et yngre team som vil utforske "nye sjangere".

Siden Tango Gameworks er en Microsoft-eid utvikler vil disse spillene sikkert bli utgitt på både PC og Xbox.

Bilde fra Ghostwire Tokyo

