Tanuki: Pon's Summer bekreftet for Game Pass fra lanseringsdagen

Microsoft har i lang tid satset stort på Tokyo Game Show, noe som har gitt seg utslag i et stadig økende antall japanske spill til Xbox. 2024-utgaven i september var intet unntak, og en av overraskelsene her var Tanuki: Pon's Summer.

Det er en tilsynelatende koselig opplevelse som går ut på å levere post i rollen som et søtt og mykt vaskebjørnpostbud, som liker å gjøre noen triks underveis og hjelpe folk med ulike oppdrag. Høres det rart ut? Det blir enda rarere, for vi får også fiske, spille baseball, dekorere et Tanuki-helligdom, synge karaoke, fange insekter og mye mer.

Under ID@Xbox Showcase mandag kveld fikk vi en ny titt på spillet i en ny trailer, og det ble også bekreftet at det vil bli inkludert i Game Pass fra dag én. Tanuki: Pon's Summer vil bli utgitt sent i år for PC, Switch og Xbox, og den nye videoen finner du nedenfor.