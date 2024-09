Tanuki: Pon's Summer handler om å levere post og lande knallharde triks

Som en del av Xbox Tokyo Game Show-presentasjonen har utvikleren Denkiworks nettopp presentert det første glimtet av et kommende eventyrspill. Tittelen heter Tanuki: Pon's Summer, og er en avslappende opplevelse som handler om å levere post og gjøre tøffe triks på sykkelen din, alt i rollen som en søt og myk japansk vaskebjørn.

Vi har blitt fortalt at du vil kunne trikse fritt rundt i den sjarmerende japanske byen som spillet utspiller seg i, og at ulike tilleggsaktiviteter som insektfangst, karaoke, fiske og baseball også vil bli tilbudt. I tillegg kan du bli venner med byens innbyggere og få muligheten til å dekorere og restaurere den lokale Great Tanuki Shrine.

I en pressemelding heter det i den nøyaktige beskrivelsen av Tanuki: Pon's Summer "Gå inn i de lodne potene til Pon og BMX med stil som deltidspostbud i en pittoresk japansk by, lever pakker, gjør triks og hjelp lokalbefolkningen med oppdrag. I dette fantastiske sommereventyret kan du glede deg over morsomme aktiviteter som insektfangst, sushi-servering, baseball, sumo og mye mer, samtidig som du låser opp en rekke dekorasjoner for å restaurere den store Tanuki-helligdommen til Matsuri-festivalen på slutten av sommeren! Opplev landsbylivet og skap din egen unike historie mens du blir venn med (eller irriterer) en rekke sære byboere, og styr relasjonene dine med et intuitivt, emoji-basert dialogsystem!"

Tanuki: Pon's Summer kommer til PC, Xbox One og Xbox Series X/S-konsollene når det til slutt lanseres.