Tape to Tape er en god idé, og for mange vil det sannsynligvis være nok. For meg var det det. Tenk på det som et tradisjonelt roguelite-oppsett, der hvert løp tilbyr unike valg som former karakteren din, samlingen din av kort eller hva som helst, og når død eller nederlag uunngåelig oppstår, har du både lært noe og fått ressurser som kan gjøre deg bedre forberedt på neste forsøk.

Det er en grunn til at spill som Hades, Risk of Rain 2 og Inscryption ble så allment kjent, og hvorfor store produksjoner som Returnal tolket strukturen i AAA-bekreper - roguelites, roguelikes, de er bare morsomme.

Så hva om jeg fortalte deg at akkurat nå er det e ... hockey-roguelite? Tape to Tape heter det, og det er nettopp lansert på Steam Early Access fra en relativt ukjent utvikler. Jeg har imidlertid holdt et øye med det siden den første traileren, fordi ikke bare så arkade-hockey-spillingen ganske morsomt ut, en roguelite-struktur virker ganske åpenbart også. Men kombiner det med en generelt morsom Rick & Morty-aktig tone, og selvbevissthet til det maksimale, så har du noe som kan bli en vinner.

Så her er vi, og jeg er omtrent syv timer inn i spillet. Ideen er fortsatt strålende, men ikke misforstå, Tape to Tape er dessverre fortsatt så fullt av bugs og mangle på kritisk balanse at det er vanskelig å anbefale i skrivende stund. Du jobber deg gjennom forskjellige lokale miljøer som samlet er "den siste bastionen av hockey i verden." Din vei gjennom er tilfeldig generert, og gir deg en rekke valg, en slags løpende kostnad/nytte-struktur, der du har muligheten til å styrke en enkelt spiller, eller hele laget, få tak i en gjenstand som gir en spiller på banen en bestemt evne, eller risikere en økning i stats for flere mot en reduksjon for én. Hele tiden spiller du selvfølgelig kamper mot stadig vanskeligere lag.

Det er problemer med hele roguelite-aspektet her. For det første kjøper du ikke evner for laget ditt direkte mellom hver runde, du kjøper muligheten for at nye evner skal vises i det tilfeldig genererte utvalget av evner. Etter hvert som du kjøper mer og mer, vil du redusere muligheten for å se evnen du vil bruke dukke opp. Det samme gjelder for spillerne - du kan aktivt oppgradere en spiller som da ender opp med å ikke være blant spillerne du kan velge mellom til å begynne med.

Å være på banen er en helt annen historie. Faktisk føles det å flytte spillere rundt, passere pucken og til en viss grad skyte på mål ganske strålende, og det er en umiddelbar arkadesjarm på jobb her som burde bevise sin verdi for de fleste umiddelbart. Evnen er ganske solid også, fra evnen til å klaske en kølle i hodet på en motstander til et løft til skøytehastigheten din. Det hele er godt gjennomtenkt og solid utført, selv om det er en reell mangel på balanse akkurat nå.

Takling, eller "sjekking" som det kalles, fungerer i utgangspunktet ikke. Det er ikke en mekanikk som lar deg stjele pucken med kølla di, i stedet har du stort sett bare et hardt trykk som stopper spilleren din i luften. Kombinert med en bedriten AI, vil du raskt finne ut at det er rett og slett umulig å komme til slutten av spillet, uansett hvor mange attributtoppgraderinger du har kjøpt.

Det er rett og slett for mange gode spillere på motstanderlaget som er lastet med evner som de stadig bruker, og din evne til å overvinne det, selv med all kunnskapen du samler som spiller, blir nesten ikke-eksisterende så snart du passerer gjennom det første området.

Tape to Tape er uendelig sjarmerende, det er vakkert å se på, og tilbyr en virkelig kreativ kombinasjon av ideer som du ikke kan la være å anbefale til alle med en forkjærlighet for roguelites/likes. Men det er en grunn til at dette er en Early Access-utgivelse, og dessverre er det vanskelig å anbefale det til noen i skrivende stund. Jeg vil holde det på Steam Decken min enn så lenge, sjekke inn her og der, og forhåpentligvis vil utvikleren til slutt treffe terskelen de trenger.