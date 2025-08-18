Tarantino kårer sin favorittfilm, beste film og mest "Quentin"-aktige film

Quentin Tarantino har aldri vært redd for å sette merkelapper på sine egne filmer, men i et ferskt intervju på podcasten Church of Tarantino var han uvanlig åpenhjertig. Den dobbelte Oscar-vinneren avslørte hvilken av filmene hans han holder som sin personlige favoritt, hvilken han anser som sin beste og hvilken som best representerer ham som filmskaper.

"Once Upon a Time in Hollywood er min favoritt, Inglourious Basterds er min beste", sa Tarantino, og la til at Kill Bill er den ultimate representasjonen av ham selv - den filmen Gud satte ham på jorden for å lage. Han utdypet dette med å si at Inglourious Basterds fremdeles står igjen som hans sanne mesterverk.

"Men jeg tror Kill Bill er den ultimate Quentin-filmen, som ingen andre kunne ha laget den. Hvert eneste aspekt ved den er så spesielt revet ut, som med tentakler og blodig vev, fra min fantasi og mitt id og min kjærlighet og min lidenskap og min besettelse. Så jeg tror Kill Bill er filmen jeg ble født til å lage, jeg tror Inglourious Basterds er mitt mesterverk, men Once Upon a Time in Hollywood er min favoritt."

Han fremhevet også The Hateful Eight som sitt mest velregisserte verk i forhold til det skrevne materialet.

"Det er et aspekt ved Hateful Eight som jeg faktisk synes er min beste regi av mitt materiale, dvs. at materialet er skrevet, og det er solid. Så det er ikke slik at jeg må skape det, som i Kill Bill, det er solid, det er der, og jeg tror faktisk at det er min beste bearbeidelse av materialet mitt som regissør."

Hvilken Tarantino-film synes du står over resten?