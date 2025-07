Taron Egerton beskytter datteren sin mot ubarmhjertige fiender i She Rides Shotgun

Sjangeren enmannshær-film har blitt svært populær takket være den nylige suksessen til John Wick, og snart kommer et nytt prosjekt på banen. Filmen går under navnet She Rides Shotgun og har Taron Egerton i hovedrollen, som denne gangen må kjempe mot bølger og bølger av fiender og trusler som jakter på ham etter å ha blitt merket for døden. Haken er at Egertons karakter ikke er alene, ettersom han også må beskytte datteren sin mot disse galningene.

I tillegg til Egerton har She Rides Shotgun Ana Sophia Heger, Rob Yang og John Carroll Lynch på rollelisten, og når det gjelder filmskaperne bak, er det Nick Rowland som står for regien, mens Ben Collins, Jordan Harper og Luke Piotrowski har skrevet manuset.

She Rides Shotgun kommer på kino fra 1. august, og du kan se traileren og sammendraget nedenfor.

"Hvor kan du flykte når det ikke finnes noe sted å gjemme deg? Taron Egerton spiller hovedrollen som den nylig løslatte eksfangen Nate i denne dystre, eksplosive action-thrilleren. Nate er dødsdømt av ubarmhjertige fiender, og må nå beskytte sin 11 år gamle datter Polly (Ana Sophia Heger) for enhver pris. Polly er sjenert, bråmoden og skeptisk til faren sin, og hun blir dratt inn i Nates farlige situasjon mens de flykter fra den korrupte sheriffen og den brutale lederen av en gjeng som ikke skyr noen midler for å beskytte sine kriminelle interesser. Med knappe ressurser og ingen å stole på, knytter Nate og Polly et bånd som smis under ild, mens han viser henne hvordan man kjemper og overlever - og hun lærer ham hva betingelsesløs kjærlighet virkelig betyr i denne intense og rørende historien om lojalitet, styrke og forløsning."