Taron Egerton lar en mystisk pakke slippe gjennom TSA i Netflix' Carry-On

Hva er vel en bedre måte å slå seg til ro i julen på enn å ha peisen i peisen, lage en varm kopp kakao, pakke seg inn i et koselig pledd, og så sette på en film som utfordrer og oppmuntrer flyskrekken din? Netflix har knekt koden for hva som er en god julefilm, for det er nettopp det vi får i desember med dramaet Carry-On.

I denne filmen spiller Taron Egerton hovedrollen som en TSA-agent som etter å ha blitt utsatt for utpressing svikter jobben og ansvaret sitt og slipper en mystisk og uvanlig pakke om bord på et fly 1. juledag.

Carry-On Jason Bateman og Sofia Carson spiller også med i filmen, og når det gjelder en fast premieredato, kan vi se frem til at filmen debuterer på Netflix den 13. desember. Du kan se traileren for Carry-On nedenfor.