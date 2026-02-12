Tarsier deler første titt på Reanimals DLC etter lansering

HQ

I morgen er den store dagen for Little Nightmares-skaperen Tarsier Studios, da det etterlengtede Reanimal endelig gjør sin ankomst på PC og konsoller. Det er tydelig at hypen for spillet har sin troverdighet, ettersom vi i vår nylig publiserte anmeldelse av spillet nevnte at det allerede kunne være en utfordrer for den beste skrekktittelen i 2026, noe som uten tvil gjør det til et must-play.

Men når vi ser på fremtiden, er den første ankomsten av Reanimal bare begynnelsen på reisen, ettersom utvikleren har planer om tre DLC-er for å utvide spillet i løpet av årene som kommer. Den første kommer ganske snart, ettersom den forventes i løpet av sommeren (ingen fast dato er delt ennå), men hvis du allerede er ivrig etter å se hva den kan tilby, har Tarsier delt et første utseende bilde.

Det er et stykke konseptkunst fra DLC som viser en brennende bygning med utsikt over en stor vannmasse med en hest som ser på langt unna. Vi har ingen offisielle plottdetaljer eller noe annet å dele, men Tarsier forklarer at hver av DLC-ene vil "veve en helt original historie rundt nye barneprotagonister, og kaste spillerne inn i kjølige nye miljøer og monstrøse redsler over den krigsherjede Reanimal øya."

Alle de tre DLC-ene vil også være tilgjengelige for de som kjøper sesongpasset til spillet eller Deluxe-utgaven som inkluderer et slikt pass.

Kommer du til å spille Reanimal denne kommende helgen?