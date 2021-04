Taskmaster går berserk i Black Widow-trailer

Du ser på Annonser

I forrige uke fikk vi altså den skuffende beskjeden om at Black Widow måtte utsettes til den 9. juli, men det betyr ikke at Marvel vil gå under radaren fordi.

Selskapet har nå gitt oss en ny trailer fra Black Widow, og selv om den inneholder veldig mye vi har sett før får vi også se mer av Nathasa sin barndom og ikke minst akkurat hvor langt Taskmaster er villig til å gå for å drepe henne.