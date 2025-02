Tate-brødrene ankommer Florida i rettslig gransking

HQ

Andrew Tate, den kontroversielle internettpersonligheten og hans bror Tristan, landet i Fort Lauderdale, Florida, 27. februar 2025, etter at rumensk påtalemyndighet opphevet reiseforbudet mot dem (via Reuters).

Brødrene er for tiden under etterforskning i Romania for en rekke kriminelle handlinger, blant annet menneskehandel, handel med mindreårige, seksuelle overgrep og hvitvasking av penger, noe de på det sterkeste benekter.

Til tross for de alvorlige anklagene erklærte Andrew Tate, som er kjent for sin splittende personlighet på nettet, sin uskyld overfor journalister og hevdet at anklagene var fabrikkerte. På spørsmål om Donald Trump spilte en rolle i å få dem løslatt, forble Tate taus.

I mellomtiden har Floridas guvernør Ron DeSantis gjort det klart at en slik oppførsel ikke vil bli ønsket velkommen i delstaten, og riksadvokaten skal se nærmere på saken. Foreløpig gjenstår det å se hva som blir neste kapittel i denne pågående rettssaken.