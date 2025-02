Tate-brødrene reiser fra Romania til Florida etter juridisk granskning

HQ

Andrew Tate og broren Tristan skal ha forlatt Romania med et privatfly med kurs for Florida i USA, etter at et innreiseforbud ble opphevet, ifølge kilder (via Reuters).

De to brødrene, som er under etterforskning for en rekke alvorlige anklager, inkludert menneskehandel, organisert kriminalitet og hvitvasking av penger, vil returnere til Romania innen utgangen av mars for å oppfylle juridiske forpliktelser, inkludert regelmessige oppmøter med myndighetene.

Til tross for at reiserestriksjonene er lettet, er brødrene Tate fortsatt underlagt rettslig kontroll og står overfor pågående gransking som del av en omfattende etterforskning som fortsetter å utfolde seg i flere land.

Det har vært spekulert i om politisk press har påvirket avgjørelsen, men rumenske myndigheter fastholder at endringen i deres juridiske status kun var av prosessuell art. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne utviklingen vil påvirke rettsprosessene og den pågående etterforskningen.