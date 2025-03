Tate-brødrene vender tilbake til Romania for å møte i retten

HQ

Siste nytt om Romania . Andrew Tate og broren Tristan Tate, som forlot Romania til fordel for Florida på grunn av rettslig etterforskning, har returnert til Romania for å møte i retten, midt under flere etterforskninger.

Andrew og broren står overfor anklager som spenner fra menneskehandel til seksuell vold. Til tross for de alvorlige anklagene hevder Tate-brødrene at de er uskyldige, og at de har blitt utsatt for urettmessige anklager.

I en tale utenfor boligen deres i Bucuresti uttalte Andrew at deres retur var motivert av et sterkt ønske om å renvaske navnene sine og gjenopprette omdømmet sitt, og understreket at uskyldige menn ikke flykter fra noe som helst.

De har tidligere sittet fengslet i Romania, og er for tiden under rettslig overvåkning mens de står overfor en komplisert juridisk kamp. Anklagene er en del av en større etterforskning av deres handlinger, som har fått stor medieoppmerksomhet.