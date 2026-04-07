Tatiana Maslany forsøker å løse en forbrytelse i Apple TVs Maximum Pleasure Guaranteed

Utvalget av Apple TV-alternativer fortsetter å utvide seg. I mai kommer nok en ny serie, en dramaserie som følger en nyskilt kvinne i en spiral som tror hun har vært vitne til en forbrytelse, og som forsøker å løse situasjonen på egen hånd.

Serien er kjent som Maximum Pleasure Guaranteed, og følger Tatiana Maslanys (She-Hulk) Paula all mens hun håndterer livets slag, det være seg skilsmisse, en kamp om foreldreretten og til og med en identitetskrise, noe hun tilsynelatende klarer å finne fred med ved å engasjere seg i nettchatter med cam boys. Men dette åpner bare opp for flere utfordringer og problemer...

Synopsis legger til: "Maximum Pleasure Guaranteed følger den nyskilte moren Paula (Tatiana Maslany) når hun faller ned i et farlig kaninhull av utpressing, mord og ungdomsfotball. Overbevist om at hun har vært vitne til en forbrytelse - samtidig som hun sliter med en kamp om foreldreretten og en identitetskrise - starter Paula sin egen etterforskning, en etterforskning som kan avsløre en større konspirasjon, samtidig som den kan være nøkkelen til å gjenoppbygge familien og selvfølelsen hennes."

Serien har premiere 20. mai, og du kan se den første traileren for serien nedenfor.