Tatiana Maslany og Rossif Sutherland plages av en overnaturlig tilstedeværelse i siste titt på Keeper

Produksjonsselskapet Neon og regissør Osgood Perkins vet hvordan man lager en god trailer. Det så vi tidligere med Longlegs, der vi før premieren aldri helt visste hva vi kunne forvente oss av skrekkfilmen, ettersom den holdt kortene tett til brystet. Det samme gjelder nå for den kommende Keeper, den neste filmen fra Perkins.

Filmen følger et par som drar til en bortgjemt hytte i skogen for en romantisk ferie, bare for å finne ut at hytta er bebodd av noe overnaturlig og uhyggelig. Paret spilles av Tatiana Maslany og Rossif Sutherland, og i traileren får vi se hvordan begge ser ut til å tro at den andre plager hverandre på en eller annen måte, selv om dette overnaturlige nærværet også ser ut til å strekke seg gjennom historien og plage de forskjellige personene som har tilbrakt tid på denne hytta.

Du kan se traileren for Keeper nedenfor, som også beskriver filmen som en "dark trip" fra Perkins. Når det gjelder premieredato, er denne satt til 14. november 2025.