Tatiana Schlossberg, JFKs barnebarn, har gått bort, 35 år gammel.

Tatiana Schlossberg, barnebarnet til USAs tidligere president John F. Kennedy og tidligere klimareporter for New York Times, er død i en alder av 35 år etter en kamp mot en sjelden form for leukemi, bekreftet John F. Kennedy Presidential Library and Museum tirsdag.

Schlossberg avslørte i november at hun hadde fått diagnosen akutt myeloid leukemi med en uvanlig mutasjon, en kreftform som rammer blod og benmarg. I et essay skrev hun at legene hadde gitt henne mindre enn ett år igjen å leve.

Schlossberg er utdannet ved Yale og har en mastergrad fra Oxford. Hun har gjort karriere innen journalistikk med fokus på miljø- og klimaspørsmål, og har bidratt til blant annet The Atlantic, The Washington Post og Vanity Fair. Hun var datter av Caroline Kennedy og Edwin Schlossberg.

Hun fikk vite om diagnosen kort tid etter at hun hadde født sitt andre barn i 2024, og gjennomgikk behandling mens hun tok seg av sin lille familie. I essayet beskriver hun sjokket over diagnosen og reflekterer over hvordan sykdommen har endret hennes oppfatning av tid og prioriteringer.

Schlossberg brukte også teksten til å kritisere nedskjæringer i finansieringen av medisinsk forskning og anti-vaksinepolitikken som hennes fetter Robert F. Kennedy Jr. hadde stått for, og hevdet at denne politikken direkte skadet pasienter som var avhengige av vitenskapelige fremskritt. Hun etterlater seg ektemannen George Moran og deres to barn.