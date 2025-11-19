HQ

Dette spillet er i Early Access - vi følger opp med en ny, endelig anmeldelse når spillet lanseres i 1.0.

Jeg elsker middelalderen. Det er en kul tidsperiode som strekker seg over mer enn tusen år, avhengig av hvor du befinner deg i verden. I "den mørke middelalderen", som renessansemennesket kalte den foregående perioden, var opplysningstiden langt unna. Det føydale systemet var i full gang, og bøndene var underlagt godsherren. Vi snakker om en gjennomsnittsalder på mellom 30 og 40 år. For en tid. Du må bare innse at du levde i et samfunn der vold var en del av hverdagen, og der tragedier, død og sykdom var dagligdags. Hvor vil jeg med alt dette? Vel, hva gjorde du etter en lang arbeidsdag på åkeren? Man gikk på det lokale vertshuset, tok seg en øl eller en snaps eller hva man nå kunne få tak i, og glemte dagens slit for en stund. Og tenk om det vertshuset også inneholdt fantasivesener og hadde en god dose Tolkien med ulike skapninger som kunne brukes som arbeidskraft eller kanskje bare ville ha en pint. Ja, det er akkurat det Tavern Keeper tilbyr. Din egen smugkro i en fantasiverden der også bøndene kommer slitne etter en hard dags arbeid i selskap med troll og andre vesener og bare vil slappe av - hva kan man ikke like?

Tavern Keeper er et simuleringsspill der du i bunn og grunn bare bygger en taverna midt i en sump fra bunnen av. Du blir møtt av en kul intro som viser en masse fantasivesener, du fullfører noen rudimentære oppgaver, og så begynner den ville skattejakten. Og det er aldri helt stille. Kelneren løper rundt med store ølkrus, folk slåss, kokken er veldig misfornøyd med et eller annet. Stemningen er varm, og kroen ser tiltalende og koselig ut. Det er akkurat dette Tavern Keeper ønsker at du skal oppnå etter en stund med den nye kroa di. Du ser spillet fra en isometrisk synsvinkel, og det første vertshuset du overtar er ikke særlig stort eller omfattende, og det er generelt ganske ødelagt og forfallent. Din oppgave er å skifte ut alle de ødelagte veggene og gulvene, sette opp ølkranene, bestille fat med ulike ølsorter fra den lokale bryggeren og ansette noen til å styre baren. Alt dette er ganske enkelt. Utviklerne har tydeligvis lagt ned mye arbeid i å gjøre menyene enkle å navigere i, så alt det viktige du trenger å bygge, finnes i menyen din. Og hvis du vil gjøre puben din til noe helt spesielt, finnes det en full designmeny med så mange alternativer at det nesten er overveldende. Men i begynnelsen handler det egentlig bare om å få alt opp og gå og bli kjent med spillet.

Tavern Keeper er ikke bare et simuleringsspill. Det har også en ganske kul historie som kommer til uttrykk gjennom kundene du får i løpet av dagen. Kundene kan dukke opp med et bokikon over hodet, noe som betyr at de har en historie å fortelle eller en oppgave å fullføre. Dette gjør du ved å åpne en stor bok, og en forteller forklarer hva som skjer med kunden du har med å gjøre, og deretter kan du velge forskjellige svaralternativer basert på ulike ferdigheter du velger i starten av spillet. Dette kan være evner som sjarm, retorikk eller styrke, og disse gir deg et innblikk i hvor stor sjanse du har til å løse et problem eller foreslå noe for personen du snakker med. Det kan for eksempel være en vertshusvert som har en hemmelighet han ikke vil dele, og som du bare kan få ut av ham hvis du bruker sjarm og list. Senere får du også en flaskeånd som hjelper deg gjennom dagen med alle problemene som dukker opp, og det er mange problemer som dukker opp i løpet av dagen. Du må holde de ansatte fornøyde, du må opprettholde en viss kvalitet i det du gjør, og måten du gjør det på, må være akseptabel. Senere kan du få en enda større pub eller flere puber på det store kartet som du kan se i menyene.

Kort sagt handler det om å få en hel haug med systemer til å fungere sammen, og det kan være både lettere og vanskeligere avhengig av hvilke kaotiske hendelser du får servert. Noe av det første jeg opplevde var for eksempel at det plutselig dukket opp en tornado inne i dartrommet, noe som nok ikke mange har opplevd på nært hold. Den beveget seg rundt i rommet mens de ansatte sov, og det endte med at den knuste bardisken min som var koblet til kjøkkenet. En veldig spesiell opplevelse. Disse kaotiske hendelsene kan skrues opp eller ned, og spillet har generelt mange vanskelighetsgrader slik at du kan spille akkurat slik du vil. Du kan også få positive kaoshendelser og stille inn hvor ofte de skal inntreffe hvis du vil ha mer hell enn uhell. Jeg elsker hvor tilpasningsdyktig spillet er. Du kan justere prosenter for vanskelighetsgrad, økonomi, om maten og ølet blir gammelt og så videre.

Når du endelig har fått puben i gang, begynner det å dukke opp folk som vil selge deg bedre ting, noe som betyr at kundene dine blir mer sofistikerte, men også vanskeligere å tilfredsstille. Og det er her du må holde tungen rett i munnen, for plutselig er det mange ting du må holde styr på for å få puben til å gå rundt. Kroen din kan også bli veldig stor og litt overveldende, men heldigvis kan du selv bestemme tempoet, i beste Sims-stil. Hvis det blir for mye, kan du sette spillet på pause og tenke eller bygge i ro og mak. Det er helt supert. Det er også herlig å sitte og se kundene strømme inn, bestille kalde øl og til å begynne med grille rotter. Det er superfjollete og fullt av humor, men under panseret er det et dypt simuleringsspill som kan ta mange timer.

I sin nåværende form er alle byggesteinene der - kampanjen, loopen, grafikken. Det fungerer. Men med fare for å høres litt vanskelig ut, mangler det bindevevet som utviklere kan få til å materialisere seg gjennom en Early Access-periode. Kanskje blir det gjennom en håndfull mellomsekvenser, kanskje med en liten rotasjon av de forskjellige scenariene, jeg vet ikke, men jeg har et lite forbehold om at spillet må bevege seg fra å være en samling av elskverdige systemer og mekanikker til å bli en fullverdig simuleringsopplevelse.

Når det er sagt, har jeg gjentatte ganger sagt at spillet er fornøyelig, og det er fornøyelig hele veien. Grafikken er godt utført, og animasjonene er så naturlige å se på at man av og til tror det er en tegnefilm. Det er herlig å bare se kundene få maten sin, ta en øl og gå. Med tanke på at det er et spill med tidlig tilgang, er det faktisk et av de mest polerte spillene jeg har spilt på lenge. Det er superkoselig og dypt, så det faktum at det bare er i tidlig tilgang er ganske imponerende. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det blir når det når versjon 1.0. Hvis du liker ekte manuelt arbeid i en tid der alt skal automatiseres, bør du prøve Tavern Keeper.