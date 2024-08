Tavern Keeper Forhåndsvisning: Den virkelige middelalderske fantasidrømmen

En gang, før presset og det raske tempoet i livet innhentet meg, elsket jeg en god simulering. Zoo Tycoon var min greie, og jeg var villig til å bruke timevis på å perfeksjonere hver eneste centimeter av en bedrift eller et hjem i et simuleringsspill. Men siden jeg vet at de rett og slett tar mer tid enn jeg har nå for tiden, har jeg for det meste mine gamle favorittsimuleringer stående i Steam-biblioteket mitt på samme måte som Bilbo Lommelun har ringen på hyllen over peisen.

HQ

Etter å ha spilt Tavern Keeper følte jeg igjen suget etter en herlig, koselig sim. Greenheart Games' middelalderske fantasy-livssimulering er akkurat det som står på boksen. Du er en Tavern Keeper, som har fått i oppgave å drive og vedlikeholde din egen fantasy-taverna. Som mange andre fantasyverdener er denne full av helter, orker, alver og mye annet rart du forventer i sjangeren, men selv om du er historiens hovedperson, er du ingen tradisjonell helt. Du er bare en enkel forretningsmann som prøver å komme deg gjennom dagen uten at noe går galt.

Som du sikkert kan gjette, starter du på Tavern Keeper med lite mer enn en kran og en liten sittegruppe. Heldigvis følger disse tingene med det snuskete stedet du nettopp har kjøpt, og så snart du har ansatt din første medarbeider, er du i gang. Ting som ekstra rom, ulike typer øl, fritidsaktiviteter som dart og ulike dekorasjoner kommer etter hvert som pengene dine vokser, og det gir en ganske enkel vei mot suksess, slik at du kan utvide vertshuset ditt i denne tidlige fasen uten at du får for mange systemer kastet etter deg. Vi kan ikke uttale oss om det senere spillet her, ettersom vi bare fikk kort tid med Tavern Keeper, men uten en overbelastning av systemer i ansiktet ditt så snart du kommer i gang, ga spillet oss en jevn og strømlinjeformet introduksjon.

Det betyr ikke at det ikke er noe å gjøre i tillegg til å se på at din nye ork-ansatte snubler rundt bordene og tar imot bestillinger. I tillegg til de separate målene du får etter hvert som tavernaen din vokser, kan du også få (eller måtte tåle) besøk av en spesiell type reisende. I demoen møtte vi en pansret ridder som trodde han var en helt, og som var på utkikk etter et verdig oppdrag for å bevise sin tapperhet. Det var her Tavern Keeper endret spillopplevelsen, åpnet en stor bok i midten av skjermen og lot oss velge visse dialogalternativer for å håndtere ridderen. Jeg kanaliserte min fortid som gjestgiver og husket hvilken type kunde denne ridderen viste seg å være. Jeg ga ham ikke en sjanse, knuste drømmene hans, men gjenopprettet dem litt ved å fortelle ham at hans store skjebne kunne oppnås ved å gjøre noe så enkelt som å sitte og drikke på min taverna.

Dette er en annonse:

Disse øyeblikkene innimellom spillseksjonene gjorde at Tavern Keeper aldri føltes kjedelig. Ved siden av hovedspillet finnes det også en svært detaljert kreatør, som lar folk smaksette vertshusene sine slik de selv ønsker. Under demoen fikk vi se noen eksempler på kreasjoner fra fans som var mye mer talentfulle enn undertegnede, og som hadde klart å lage alt fra et gigantisk alkymi-oppsett til et D&D-bord og et spillebord, komplett med "kort" som i virkeligheten var laget av små tepper. Selv om det fantes massevis av tilpasningsmuligheter, kan spillerne sette sitt personlige preg på tavernaen ved å legge til noe som dette, og for dem som ønsker å dekorere hver kvadratcentimeter av virksomheten sin, gir Tavern Keeper deg absolutt muligheten til det.

Selv om det hadde vært fint å se hvordan kroen og spillopplevelsen ville utvikle seg etter demoen vi spilte, fikk vi sprenge virksomheten vår på slutten, noe som var tilfredsstillende i seg selv. Tavern Keeper er en koselig, enkel simulator der du ikke trenger å være påslått for å holde kundene fornøyde, selv om du driver en virksomhet. Det er ikke et av de spillene der det egentlig bare er en ekstra, mikroadministrerende jobb, men føles i stedet som en flukt til det mange av oss ville gjort hvis vi faktisk bodde i et fantasiland.

Dette er en annonse: