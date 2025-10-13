Tavern Keeper lanseres endelig i Early Access den 3. november

Greenheart Games, studioet bak det svært populære Game Dev Tycoon, har jobbet med sin neste simulator i over ti år. Tavern Keeper kombinerer en blanding av komedie, fantasy, forretningsdrift, base-bygging og mye mer i én sjarmerende blanding, og nå er den snart klar for lansering i Early Access.

Som bekreftet i den nye traileren, lanseres Tavern Keeper den 3. november i Early Access på Steam. I forkant av spillets lansering i Early Access, kan du finne en ny demo på butikksiden i forkant av Steam Next Fest senere denne måneden.

Vi fikk sjansen til å sjekke ut Tavern Keeper på Gamescom i fjor, og vi ble ganske imponert over spillets koselige, innbydende stil som ga deg lyst til å bare fortsette å spille. Gjør deg klar til å bruke noen timer på å vedlikeholde og perfeksjonere tavernaen din i disse kalde vinterkveldene.