For meg handlet Dreamcast nesten utelukkende om Shenmue, Resident Evil: Code Veronica og Crazy Taxi. Dette var de tre spillene som ga meg mest spilletid, og hvert av dem bød på underholdning på sin egen unike måte. Vi må selvfølgelig huske på at vi hadde færre krav til spill for 26 år siden enn vi har i dag, men selv om alt har utviklet seg, kan de enklere, mer nedstrippede opplevelsene fortsatt være enormt underholdende. De kan til og med være kontrasten vi søker for å få vår dose. Så hvis du har savnet farten, spenningen og det relativt enkle oppsettet som Crazy Taxi tilbød, kan Taxi Chaos 2 virke interessant på overflaten. Dessverre føles det enkelt på alle de gale måtene, og fremfor alt er det ikke særlig morsomt...

HQ

Bakgrunnen er at den avdankede taxisjåføren Vinnie havner i den solfylte byen San Valeda. Der setter han seg nok en gang bak rattet for å kjøre kunder fra punkt A til punkt B. Ikke bare vil de komme frem i tide, men byen er også full av AI-politifolk som prøver å gjøre livet vanskelig for deg, men for det meste handler det bare om å finne de korteste rutene, unngå hindringer og deretter håve inn pengene som følger med en spesielt fornøyd kunde. Det er også her du raskt oppdager at Taxi Chaos 2 ikke er spesielt underholdende av flere grunner. Det aller første jeg savnet var faktisk et kult lydspor som tilførte litt attitude, for med et slikt kommer fartssansen, og det er det dette spillet virkelig, virkelig trenger.

Raskt og spennende? Nei, ikke spesielt.

Når du plukker opp passasjerer, er det kjøringen mellom stedene som skal være morsom. Her kommer den nesten utelukkende fra de påtrengende AI-politibetjentene som skaper litt panikk og motstand, selv om tempoet føles mer som et skuldertrekk hele tiden. Joda, det er nye biler å låse opp, men her finner vi et annet problem; fremdriften er så utrolig treg. Du samler inn nok penger til å kjøpe et enkelt kjøretøy, kosmetisk antrekk eller oppgradering i løpet av en eller to runder, ettersom folk er rause med lommebøkene sine. Men for å komme videre i den skuffende historien må du også gå opp i nivå, og dette skjer utrolig sakte. Spillkonseptet med å kjøre folk rundt i den ganske kjedelige, tomme byen er rett og slett ikke morsomt nok, noe som gjør at alt føles kjedelig.

Piler viser vei til neste avleveringspunkt.

Dette er en annonse:

I tillegg til dette er den visuelle stilen veldig kjedelig. Alt føles plastisk, litt som om det er plassert der som en plassholder. Det er ikke noe liv, ingen bevegelse, selv om noen panikkslagne mennesker på fortauet kaster seg til side når du kommer susende i ditt gule kjøretøy. I det hele tatt føles den åpne byen mer som en kulisse, og etter noen dagers arbeid i den er det også tydelig at den er altfor liten til å ha det gøy i over lengre tid. Jeg skulle gjerne ha sluppet av passasjerer utenfor byen i en liten landsby, blitt tvunget inn på småveier i boligområder, og ja, det er rett og slett mye slikt man kunne ønske seg som ikke blir levert. Bortsett fra noen få spesialoppdrag (som fortsatt bare består i å kjøre folk rundt), er det ikke noe annet å gjøre eller bli utfordret av.

Til slutt mangler Taxi Chaos 2 (bortsett fra den åpenbare mangelen på fart og en morsom åpen by å henge i) sjarm og holdning. Alt føles flatt på alle plan, og bare det faktum at det ikke finnes et fett lydspor er en av mange ingredienser som avslører mye om hvor begrenset produksjonen sannsynligvis har vært. Joda, jeg skjønner at ikke alle har penger å kaste etter låtlisenser, men det pip-pipet som er til stede gjør ikke spillet noen tjenester i det hele tatt. I korte doser kan du definitivt hoppe inn og ha det litt gøy for øyeblikket, men når solen begynner å gå ned og jeg blir tvunget tilbake til garasjen, føler jeg ikke noe i nærheten av det jeg følte fra den inspirerende Dreamcast -perlen dette er basert på.

Dette er en annonse: